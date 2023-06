Virginia Gallardo reveló cómo sigue la relación entre Nicole Neumann y su hija Indiana

El conflicto familiar entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, continúa escalando a tal punto de que el tema ya llegó a la Justicia, con una denuncia de la adolescente. Ahora, Virginia Gallardo contó nuevos detalles de cómo es la relación actual.



En Socios del Espectáculo, la panelista reveló cómo surgió la crisis entre madre e hija y las decisiones que fue tomando la adolescente. “Hoy entendemos los motivos. Lo que a mí me cuentan es que la niña tiene todo documentado en video y audio porque la situación surge en una discusión en el auto”, comentó.



“Nicole no entiende cómo ella elige una vida más normal, de una adolescente. La dice: ‘Yo te compro cosas, te llevo de viaje’. Y ella le manifiesta que no necesita todo eso. Para ella, la familia de Cubero y Mica Viciconte representa tiempo, cariño, amor, otro tipo de cosas que, evidentemente, ella necesita”, agregó Virginia Gallardo.



“En medio de la discusión, Indiana toma la decisión de grabarla. Entiendo que Nicole en un momento le saca el teléfono, pero como para que le prestara atención, y la discusión se sigue grabando”, detalló la panelista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.



Asimismo, Virginia Gallardo sitúa en la escena del conflicto a otro protagonista: Manu Urcera, quien se casará con Nicole Neumann a fin de año. “Él estaría cansando de la situación, de una hija adolescente, de discusiones en la casa, de cambios de humor, y demás. Un día él hace un reclamo cansado de la situación y es ahí cuando Indiana decide abandonar la casa”, contó.



“Nicole habría pensado: ‘Bueno, es un enojo más, se va a la casa de su papá’. Ella se fue sin sus cosas. Pasaron meses hasta que fue a buscarlas. No quiere saber más nada”, añadió Virginia Gallardo en su información.

Nicole Neumann e Indiana Cubero.



En ese sentido, la panelista comentó que, para Nicole Neumann, todo era un enojo pasajero de Indiana Cubero y que terminarían acomodándose las cosas. “Pasaron las Fiestas, pasaron las vacaciones, empezó el ciclo lectivo, el anuncio del casamiento y la terminó denunciando en la Justicia”, explicó.



“El colegio está al tanto porque Indiana tiene miedo de que ella se presente, que vaya a buscarla. Me cuentan también que Nicole le escribe por Telegram cosas no tan agradables porque se borran. Y en Whatsapp le dice cosas más amorosas”, cerró Virginia Gallardo.