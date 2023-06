Romina Uhrig contó cómo hace para pagar 1.200 dólares de alquiler

Romina Uhrig fue seguramente una de las ex participantes de Gran Hermano 2022 más cuestionadas por su pasado. No solo por sus declaraciones sobre "no estar preparada" e igualmente ser diputada, sino que además se sumaron las causas por supuesto enriquecimiento ilícito contra ella y su pareja, Walter Festa.

En este contexto, no sorprendió que Romina hubiera sido la única participante del reality que no se presentó luego de su salida a LAM (América). Era como una tradición. Cada participante que era eliminado de la casa, acto seguido se enfrentaba a Ángel de Brito y sus panelistas.

Romina Uhrig durante su participación en Gran Hermano.

Pero pasó el tiempo y este martes sucedió lo inesperado. Uhrig aceptó ir al estudio del ciclo de chimentos y tuvo que enfrentar todas las acusaciones en su contra.

Primero respondió preguntas sobre su situación judicial, y dijo que no tiene validez porque fue hecha por alguien que no dio su nombre. Ante esto, Ángel disparó: "En la causa lo que figuran son tus sueldos y los cargos que fuiste teniendo". A lo que Romina respondió: "No sé quién metió mano ahí, porque jamás como diputada cobré un sueldo de 700 mil pesos. Es una denuncia anónima que fue de maldad y sabemos quién fue la persona".

Luego le recordaron que ella dijo que fue diputada sin estar preparada, pero que lo hizo porque su marido se lo pidió. "No me obligaron, hago lo que siento y lo que quiero".

Sobre el enriquecimiento ilícito, expresó: "No somos ricos", lo que despertó la furia de Yanina Latorre que le recordó que paga 1200 dólares mensuales de alquiler.

"¿Cómo van a pagar 1.200 dólares de alquiler con 600 lucas de sueldo?", le consultó Latorre. "Porque invirtió, porque tiene ahorros, porque trabajó toda su vida", respondió Romina. "Vendimos un terreno que era mío ubicado en Terravista, valuado en 220 mil dólares", agregó.