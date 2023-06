Romina de Gran Hermano se sinceró sobre su separación de Walter Festa y reveló quién tomó decisión

Y una noche, meses después de salir de Gran Hermano y de asegurar que jamás lo haría, Romina Uhrig se sentó en el piso de LAM y contestó todas las preguntas de Ángel de Brito y de su panel de angelitas. También, claro, las referidas a su controversial separación de Walter Festa.

Es que todas las explicaciones sobre la ruptura de Romina Uhrig del ex intendente de Moreno resultan dudosas y las panelistas quisieron llegar al hueso en este asunto. Sucede que muchos tildaron a la ex diputada de mentir con su situación conyugal y económica dentro del reality, donde estuvo meses diciendo que estaba separada y que su sueño era ganar la casa prefabricada para sus hijas.

“Me separé antes de entrar a la casa”, insistió la ex hermanita, una vez más, en el programa de América, donde fue cuestionada porque apenas salió de GH volvió a su mansión de Moreno y a las pocas semanas se la vio reconciliada con Festa. Sin embargo, la morocha dijo que su panorama era otro cuando su marido le puso “stop” a la relación.

“Cuando me separé de Walter, salí a buscar un alquiler. Cuando uno se separa, el marido te dice ‘tomá, te paso esto y arreglátelas’ porque es así, hasta abogados teníamos. Era muy triste todo”, empezó.

Romina con Caramelo, el perrito que adoptó en Gran Hermano, en su casa de Moreno. Instagram Romina Uhrig.

“Fueron cosas de él, Walter quiso separarse y yo la pasé recontra mal”, reveló. Entonces Uhrig contó que, en medio de ese contexto delicado, recién separada y con sus tres hijas, la convocan de la producción de Gran Hermano. Romina había quedado seleccionada, pero las dudas la carcomían.

“Me acuerdo que en ese momento me llaman de Gran Hermano 2022, estuve medio bajón, no sabía si entrar o no por las nenas y la cuestión es que no nos hablábamos. Cuando me confirman que quedé en el reality, Walter me dijo ‘quedate tranquila, entrá, las nenas van a estar conmigo’. Y la verdad que me quedé tranquila”, indicó.

El motivo de la separación de Romina Uhrig y Walter Festa

¿Y qué fue lo que llevó al político a terminar con la relación? Según contó Romi, una mala inversión que lo había sumido en una crisis personal que se coló en su vida de pareja. “Nosotros ya veníamos mal por un tema económico. Ni me dice por qué. Se fue de casa sin explicaciones”, aclaró.

Y la ex hermanita agregó datos para completar el marco de esa ruptura que a los meses pudieron superar con Festa: “Nunca me enteré si salía con otra mujer, yo me imaginaba que era por el tema económico, una muy mala inversión que hizo y eso lo tenía muy mal”. A pesar de todas estas explicaciones, quedó claro que las angelitas no quedaron convencidas.