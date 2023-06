"Bájame el tonito": Ángel de Brito le puso los puntos a Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano

Este lunes, Ángel de Brito confirmó en LAM las dos nuevas figuras que participarán del Bailando 2023. Se trata de Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano 2022 y Noel Barrionuevo, exjugadora de Las Leonas.

Cuando el periodista de espectáculos confirmó que Uhrig será una de las nuevas concursantes en la pista del Bailando, coincidió con Yanina Latorre en que la "hermanita" nunca había estado en LAM.

Romina Uhrig fue invitada este martes al programa de Ángel de Brito y habló de distintos temas, entre ellos el de la causa judicial por enriquecimiento ilícito en la que se encuentra envuelta junto a Walter Festa. Pero todo se fue de las manos cuando las panelistas comenzaron a criticar y cuestionar a la exjugadora de Gran Hermano por la razón mencionada.

Esto sobrepasó a Romina Uhrig, quien rápidamente dejó en claro el porqué de su visita al programa: "Si vos me vas a invitar para decir, al pedo, todo lo que estoy diciendo y que me digan que 'es mentira', yo te vengo con mi realidad".

Romina Uhrig junto a su mardio, Walter Fest y Cristina Fernández de Kirchner. Créditos: Instagram Walter_festa.oficial.

Ángel de Brito no se quedó atrás y le respondió muy picante a la exdiputada por el Frente de Todos. "No, no, yo te estoy preguntando. No te pongas tan nerviosa y bájame el tonito porque no es la idea pelear tampoco", contestó el conductor de LAM.

Luego, el periodista le preguntó a la exparticipante del reality de Telefé si su marido había robado, a lo que Uhrig respondió que "no estaría al lado de un ladrón".