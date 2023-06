Revelan detalles escabrosos de la violencia que sufrió Indiana por parte de Nicole Neumann

En las últimas horas, Nicole Neumann volvió a ser la protagonista de un escándalo luego que se conociera la información que su hija mayor, Indiana Cubero, la denunció penalmente por maltrato psicológico.

Los rumores sobre un conflicto entre madre e hija comenzaron a finales del año pasado, cuando la adolescente dejó de compartir tiempo con su mamá. Luego, fue su padre, Poroto Cubero, quien confirmó la situación al revelar que su hija se encontraba viviendo con él.

Este lunes, Marcela Tauro aseguró en Intrusos (América) que Indiana presentó una denuncia contra su madre en el Juzgado de Familia Nº 2 de Tigre.

Tras las repercusiones de la noticia, este martes, Lidia Rosenstein, abogada de Cubero, confirmó que la adolescente hizo una denuncia por violencia psicológica contra su madre y dio detalles del conflicto familiar durante una entrevista en A la Barbarossa (Telefe). "Indiana estaba viviendo algo terrible y le pidió a su papá si podía ir a vivir con él. Él le decía que estaba con su mamá y era lo que correspondía, así es el convenio. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto", aseguró.

Luego, la letrada reveló que la joven grabó con su celular una conversación durante una hora que mantuvo con su madre. "En esa grabación hay situaciones donde se escuchan decir cosas que no son agradables", señaló.

Cuando Cubero escuchó ese audio decidió recurrir a la Justicia para pedir una protección contra la violencia familiar. "La señora jueza nunca escuchó esos audios que fueron desgrabados por un perito. Le pasé las 64 páginas de desgrabación por si quería dejarlo en la caja fuerte del juzgado. Me dice que no tienen caja fuerte y me nombre depositaria judicial de esos audios y evita que yo pueda abrir la boca al respecto", agregó la abogada del ex futbolista.

Además, Rosenstein definió a Neumann como "una señora muy agresiva" y ratificó que en la grabación "hay insultos y agresiones terribles".

Nicole Neumann junto a sus tres hijas.

Por su parte, la letrada subrayó que este es un caso de "violencia psicológica" y señaló que cuando hay una denuncia familiar de parte del padre "se resuelve con la exclusión del hogar".

"Desde diciembre no podía sacar sus pertenencias, la mamá aparentemente tenía la esperanza de que volviera y por eso no se la entregaba. Va con 2 amigas porque se sentía más cómoda, ella no quiere tener contacto con su mamá. En este momento no está en condiciones de dirigirle la palabra", finalizó la abogada.