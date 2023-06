Jorge Lanata trató de "impresentable" a Javier Milei y criticó su plan económico

Jorge Lanata estuvo invitado este lunes a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América. Durante la charla, el periodista analizó varios temas: desde la actualidad de la televisión argentina, pasando por cómo ve el juego electoral de cara a las próximas próximas elecciones.

Fue en el contexto del debate sobre el descreimiento que tiene la población sobre la clase dirigente que apareció el nombre de Javier Milei, actual diputado nacional y candidato a presidente.

"Hoy la persona que expresa todo el descreimiento sobre la clase política es Milei. La gente no entiende lo que dice sobre economía ni nada. Imaginate que hay periodistas que no lo entendemos. Personalmente me parece impracticable lo que propone Milei en relación a la economía", comenzó expresando el periodista sobre el líder del partido libertario.

Luego, dio su opinión sobre por qué lo vota la gente. "Lo votan, sobre todo los chicos, por símbolos exteriores: la campera de cuero, el rock, el pelo... por pavadas. Lo de Milei me parece impresentable", aseguró contundente.

Javier MIlei.

"El poder tiene más que ver con la locura que con la sensatez. Una persona que cree que puede solucionar todos los problemas del país... un poco loco tiene que estar. Hay una tendencia mundial a un populismo muy personalista y de gran manejo mediático", finalizó para intentar entender el fenómeno Milei.