Jorge Lanata criticó el bajo rating de Periodismo para todos

Jorge Lanata brindó este lunes una extensa entrevista para LAM (América) donde habló de todo. En un momento de la charla se refirió a la actualidad de la televisión argentina y analizó la performance de audiencia de Periodismo Para Todos, el programa que conduce hace 12 años por la pantalla de El Trece.

"El programa anda bien, afortunadamente. Estamos en el año número 12 y lo que era medir hace cinco años, no es lo mismo hoy", comenzó expresando.

"Nosotros en algún momento llegamos a hacer 32 puntos con un programa político, un delirio total. Ahora estamos haciendo entre 8 y 10 puntos de promedio. Vos me decís: ‘¿A mi me gusta?’. No, yo prefiero no bajar de dos dígitos. Cuando bajamos de los dos dígitos, puteo. Pero para ser un programa político, somos lejos el más visto del país", agregó en relación al rating del programa.

Jorge Lanata en PPT.

"A mí nunca me molestó dar la pelea, yo pierdo en buena ley. Si gana Masterchef, que gane Masterchef. Me parece ridículo a veces que nos comparen con esos programas, porque yo no compito por Masterchef", disparó en relación a la competencia desigual en materia de rating.

"Yo compito con los programas políticos, no con los programas de espectáculos, o con los realities, o con una película", agregó sobre las decisiones de programación que toman desde los canales.

"Yo nunca cambié de horario, nunca, haya enfrente lo que haya. Ahora el 9 de julio me tengo que comer el Martín Fierro enfrente. Obviamente voy a perder, pero no pasa nada. Esto, todo esto, es solo televisión. No es la vida. No es lo importante", opinó el periodista, dejando en claro que entiende las reglas del juego y las acepta.