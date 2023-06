Esteban Trebucq aseguró que Charly García está grave y los sepultaron en las redes sociales

Esteban Trebucq lanzó una bomba desde su programa en A24. Según informó el ex "Pelado de Crónica" la salud de Charly García habría empeorado.

"Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina Charly. Su entorno está muy preocupado", comenzó expresando el periodista. "Una persona que lo quiere muchísimo, me dice que en estos días su estado es muy parecido a lo de Diego. Esperemos que no tenga el mismo desenlace. Fuerza Charly querido", finalizó.

Como era de esperarse, las repercusiones no tardaron en llegar. Primero fue Sergio Marchi quien salió a desmentir la información. El periodista especializado en rock y gran amigo de Charly, además de ser el autor de la biografía definitiva sobre el músico, se volcó a las redes sociales y expresó: "Me está llamando mucha gente preocupada por Charly García. Fue algo que tiró el Pelado que está en América TV, pero no menciona fuentes, juega al misterio, y en verdad parece humo. La noticia no tiene sustento, pero genera rating. Calma, no paniqueen, como decía Spinetta", disparó de forma categórica.

Rápidamente, el nombre de Charly García se convirtió en tendencia en Twitter y miles de mensajes apuntaron contra Trebucq y su fake news.