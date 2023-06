El entorno de Charly García sale a desmentir los rumores sobre su salud: "Calma, no paniqueen"

El nombre de Charly García volvió a ocupar los portales de los distintos medios nacionales. ¿El motivo? Su salud. Según informó Esteban Trebucq: "Charly casi no habla ni camina".

El periodista que conduce La Cruel Verdad por la pantalla de A24 detalló: "Hay mucha preocupación. Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina Charly".

"Su entorno está muy preocupado por todo esto y trata de que poca gente se acerque a Charly", agregó. Luego, reveló que algunos músicos fueron a visitar a Charly. "Una persona que lo quiere muchísimo, me dice que en estos días su estado es muy parecido a lo de Diego. Esperemos que no tenga el mismo desenlace. Fuerza Charly querido", finalizó.

Como era de esperarse, las repercusiones no se hicieron esperar. Charly García se convirtió en tendencia en Twitter por los miles de mensajes con su nombre.

Para llevar un poco de tranquilidad, una persona muy cercana a su círculo familiar salió a desmentir la información. Fue Sergio Marchi, periodista especializado en rock y gran amigo del músico, quien se volcó a su cuenta de Twitter y expresó: "Me está llamando mucha gente preocupada por Charly García. Fue algo que tiró el Pelado que está en América TV, pero no menciona fuentes, juega al misterio, y en verdad parece humo. La noticia no tiene sustento, pero genera rating. Calma, no paniqueen, como decía Spinetta".

Recordemos que a Marchi se lo vincula habitualmente con Charly por haber escrito una biografía considerada "definitiva" sobre el músico. "No digas nada" fue publicada en 1997 y reeditada en 2007 con nuevos capítulos que actualizan la edición original. El libro se transformó en un éxito de ventas y contribuyó a difundir la carrera del artista.