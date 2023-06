Cinthia Fernández, otra vez tentada por la política: "Me ofrecieron ser..."

Cinthia Fernández sorprendió a todos cuando en 2020 confirmó que aceptaría una propuesta para iniciar su carrera en la política como candidata a diputada por el partido Unite en las elecciones legislativas de 2021. Como era de esperarse, las críticas no tardaron en llegar. "Entiendo que no tengo una formación política, pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y que está ahí por ser familiar de...", había argumentado en su momento.

Finalmente, la panelista no logró superar el filtro del 1,5% de los votos como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones PASO 2021, quedando fuera de las las generales.

Cinthia Fernández.

Aunque su debut en la política no fue el mejor, en las últimas horas, Cinthia confirmó que nuevamente fue tentada para sumarse a un partido político de cara a las próximas elecciones, aunque hasta el momento prefirió jugar con la incógnita.

Mientras se encontraba interactuando con sus seguidores en las redes sociales, le preguntaron: "¿A quién vas a votar? ¿Milei, Larreta, Bullrich o Massa?", ante lo que contestó: "Quizás a mí porque me ofrecieron ser diputada, ¿habré aceptado?".

Recordemos que Cinthia había generado fuertes críticas cuando decidió hacer su cierre de campaña electoral con un baile súper sensual frente al Congreso, donde bailó en portaligas y utilizó parte de la letra del tema "Se dice de mí" para esbozar su propuesta electoral

"Se dice de mí. Se dice que soy hueca. Que el puesto no me merezco. Que mi culo es lo que ofrezco. Y nada tengo pa’decir... La cuota… nunca llega. Más nadie te lo acelera. Si total la madre espera. Y ya no puede ser así", cantó en referencia a la cuota alimentaria, su principal propuesta vinculadas a los derechos de madres e hijos que no se cumplen.

Más tarde, en 2022, Fernández sorprendió al confesar al aire de Momento D (El Trece) que le ofrecieron ser candidata en una lista en La Libertad Avanza, partido que lidera Javier Milei.