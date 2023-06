Carmen Barbieri contó todo sobre la renuncia de Nicole Neumann a Los 8 Escalones

En las últimas horas, Nicole Neumann sorprendió con su renuncia a Los 8 Escalones del Millón, el ciclo que conduce Guido Kaczka en Canal 13. Sobre esta situación inesperada habló Carmen Barbieri en Mañanísima.



Sucede que todo se dio en medio del escándalo familiar a raíz de la denuncia de Indiana Cubero, la hija mayor de la modelo, con quien no tiene una buena relación desde hace bastante tiempo.



“¿Renunció? Yo no sabía”, dijo Carmen Barbieri, como primera reacción, luego de enterarse al aire la decisión que habría tomado Nicole Neumann, tal vez para salir del foco en estos días turbulentos.



“¿Vos me creés que en los pasillos o en los camarines no se habla del tema? Sino, yo lo diría. No es que lo contaría. No contaría de qué habla, pero no se habla del tema”, aseguró la conductora de Ciudad Magazine.



“Yo no me enteré de la renuncia y trabajo ahí”, comentó Carmen Barbieri, sorprendida por la noticia. Asimismo, el panelista Pampito también le sumó un manto de dudas a la polémica situación, por ahora poco aclarada.



“Pensábamos que era porque no quería que le preguntaran por su casamiento con el piloto Manu Urcera y los conflictos que tiene en su familia”, sostuvo Pampito sobre los motivos que la habrían empujado a Nicole Neumann a renuncia a Los 8 Escalones.

Nicole Neumann e Indiana Cubero.



Asimismo, Carmen Barbieri salió en defensa de Nicole Neumann en su rol de madre. “Es muy fuerte. Es un tema delicado. Si me pasara con Federico, me muero. No hay que meterse con los hijos. Sé sobre la preocupación de Nicole por saber cómo están las chicas”, aseguró.



“Está atenta y es una muy buena madre Por supuesto el padre debe ser muy bueno en su rol. No estoy diciendo que ella es buena madre y que él no es un buen padre. Uno quiere que sus hijos sean felices”, cerró la conductora.