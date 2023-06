Cande Molfese confesó por qué está triste con su canal de streaming

Cada vez son más las figuras jóvenes que apuestan por las transmisiones en vivo a través de las plataformas digitales, en lugar de hacerlo tanto en radio como en televisión, pero esa apuesta puede no ser lo que uno espera y Cande Molfese confesó que está triste con su canal de streaming.

Mediante el canal de YouTube LOFT Stream, la actriz y bailarina participa de 911, que va de 9 a 11 de la mañana, junto a Minerva Casero, Imanol Rodríguez y Pablo Giménez. Sin embargo, las cosas no parecen ir como a ella le gustaría y fue mediante un vivo de TikTok que hizo un poco de catarsis con sus seguidores.

“Nos está costando un montón que la gente se enganche”, fue la confesión que hizo acerca de su plataforma, a la vez que mencionó que la tiene contenta el equipo que armó. “Entiendo que, hoy en día, hay un montón de ofertas de streaming y tal… Pero, bueno, obviamente, eso no deja de frustrarme por momentos porque puse mucho esfuerzo ahí”, sentenció.

Haciendo salvedades con el grupo de trabajo y el contenido del canal, para Molfese el resultado del proyecto “no es lo que esperaba”. Cabe destacar que la plataforma tiene 743 mil seguidores y más 844 mil visualizaciones en YouTube, así como también se repiten en modo podcast a través de su perfil en Spotify.

“Obviamente, eso me tiene, por momentos, bastante frustrada (…) y eso hace que no termine de estar cien por ciento feliz”, contó Cande para luego ponerse un poco más existencial. Y cerró el video haciendo su último desahogo: “Es como que me tiñe la totalidad de mi vida, porque me ocupa mucho, mucho tiempo, realmente pongo mucho laburo y mucho esfuerzo ahí”.