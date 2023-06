Piñón Fijo reveló cómo nació su canción para dejar el chupete

Fabián Gómez, más conocido como "Piñón Fijo", ha marcado infancias enteras y hoy es un referente tanto de niños como de adultos. El destacado cantautor, artista, y payaso, cumple nada más y nada menos que 33 años. Para celebrarlo, visitará Mendoza el miércoles 12 de julio, en el Teatro Imperial de Maipú, y el jueves 13 de julio, en el Teatro Ducal de Rivadavia. Antes de su llegada, MDZ Radio dialogó con el artista, quien brindó una reflexiva entrevista.

Primeramente, el payaso más conocido de Argentina resaltó que se encuentra actualmente “muy agradecido con su presente”. Y sumó: “En el tiempo de mucha masividad de mi personaje, sonaban mucho mis canciones en la tele, en la radio. Esa semillita de mucho afecto y emoción, hoy en las redes la puedo testear”.

Además recordó cuando recorrió el país junto al conocido humorista Carlitos Balá: “Sentía mucha responsabilidad y presión desde mi oficio, es una responsabilidad meterse en la infancia de los otros. Cuando compartí con Balá me cayó la ficha. Este señor hacia un ‘gestito de idea’ o ‘“sumbudrule’ y la gente se largaba a llorar como si fuera una cuestión mística. Él hacía viajar a la distancia a todo el mundo a la vez, generaba esa cuestión colectiva que a mi me deslumbraba”.

Piñón Fijo dialogó con MDZ radio.

Actualmente, Piñón se prepara para realizar su gira por distintos puntos de nuestro país como Córdoba, Buenos Aires y San Juan. El 12 y 13 de julio, estará en Mendoza. “Presencialmente desde 2019 no venía a la provincia. Tengo una vivencia muy especial con la misma, me han pasado cosas muy fuertes y obviamente que no se borran. Estoy con mucha expectativa de ir a compartir música, familia, anécdotas e infancias. He visto crecer mucha gente, padres, abuelos, es un privilegio muy lindo”, agregó.

En sus shows, según cuenta, intenta lograr un equilibrio, “para que los nuevos se diviertan y los nostálgicos, que son los papás y mamás, también lo hagan”. Y recordó: “Animé miles de cumpleaños, pasé miles de horas en las calles, así se fue construyendo este personaje”.

“Intento crear cosas nuevas todo el tiempo, a principio de año armo una estructura de show. Luego uno va sacando y poniendo cosas, según lo que va generando. Mucha veces pasa que estoy generando un show y estoy mentalmente anotando que un momento generó la carcajada de un enano, para poder repetirlo”, mencionó.

Marcando distintas generaciones

El destacado payaso recordó junto a los oyentes, cuando creó una canción, tanto para adultos como para los más chicos, que le hacia un guiño a una fórmula presidencial que incluía a Chacho Álvarez. La misma decía: “Chacho dejó el chupete, y el chupete nos dejó a todos”, haciendo alusión a la renuncia de Álvarez a la vicepresidencia en el año 2000.

“Me considero más un artista callejero, mi objetivo es juntar un poco la ironía para los adultos y chicos, y que estos no se sientan invadidos. Tenía que hacer una canción que representara lo que significa dejar el chupete y justo se estaba dando esta situación política. Arme una cosa paralela y cree una canción que sin contar esa anécdota sirva como canción infantil y que cuando la cuente sea un guiño a los grandes”, confesó.

Finalmente, el destacado artista reflexionó sobre sus 33 años de carrera: “Las cosas que hice bien y mal son el resultado de lo que soy ahora. Cuando me salieron las cosas mal las tomé como una lección de vida. Somos todos aprendices y autodidactas de lo que es la vida".

Las entradas para ver a Piñón Fijo están a la venta en Tuentrada.com, Maxi Mall y boletería de las salas. Realizará dos funciones, el miércoles 12 de julio, en el Teatro Imperial de Maipú, y el jueves 13 de julio, en el Teatro Ducal de Rivadavia.