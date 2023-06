Mica Viciconte fue contundente al referirse a la denuncia de Indiana Cubero contra Nicole Neumann

El escándalo familiar entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, estalló esta mañana con un inesperado nuevo capítulo. Según informó Marcela Tauro en Intrusos (América) la hija de la modelo la habría denunciado penalmente por maltrato físico y psicológico.

"Hace un tiempo venimos diciendo que Indiana no vive con ellos. No era sólo una discusión sino que se habría presentado una denuncia en el Juzgado N°2 de la doctora Celina Sendra, en Tigre", comenzó informando la periodista.

Nicole Neumann junto a su hija Indiana.

"Sabíamos que no estaba bien la relación. La denuncia habría sido hecha por Indiana. Hay una grabación de muchas horas que tiene la jueza como prueba. Se habla de violencia, un poco física y psicológica", agregó Tauro.

Tras las repercusiones de la noticia, Mica Viciconte, pareja de Poroto Cubero, se refirió al tema durante un móvil con el ciclo de chimentos que conduce Flor de la V. "La verdad que prefiero no hablar del tema. Todo está judicializado. Por respeto, y por cuidar a algunas personas, yo prefiero no hablar", comenzó expresando la pareja del ex futbolista y padre de Indiana.

"Fabi se encarga de todo eso con los abogados y en la Justicia, que creo que es el lugar donde se tienen que hacer los temas, pero no quiero opinar porque son cosas delicadas", afirmó.

"Mi rol es de pareja, de contención, de amor. Es el rol que siempre ocupé. Yo no soy la mamá de las chicas, ni quiero ocupar ese lugar. Las quiero mucho. Son parte de mi familia y las cuido, simplemente eso", sentenció.

Aunque durante la entrevista decidió no hacer declaraciones sobre las denuncias, sí lanzó una contundente declaración para finalizar la nota: "En este país la Justicia es muy lenta. Tengo fe en que las cosas se arreglen ahí. Hay que esperar".