La inesperada decisión que tomó el jurado de MasterChef Argentina en la Gala de Eliminación

Cada domingo, los participantes de MasterChef Argentina que no lograron subir al balcón en la semana son puestos a prueba en la Gala de Eliminación donde uno de los jugadores abandona las cocinas más famosas del mundo.

Los competidores fueron desafíados por el jurado a cocinar un rack de cordero acompañado con una salsa. Al momento de la degustación el jurado se llevó una gran sorpresa: todos los participantes lograron excelentes platos. Pero al ser una gala de eliminación, uno de ellos tendría que irse del programa culinario.

Silvia y Daniela quedaron en la recta final de la noche de MasterChef Argentina. Créditos: captura de pantalla.

Todos los jugadores fueron llamados por los jueces para que pasaran al frente. "No tuvieron un desafío fácil y la verdad es una sorpresa. Creo que fue siempre nuestro sueño tener muchos platos muy buenos para elegir y que sea difícil por más que en este caso es una eliminación. Así es que felicitaciones a los cinco. Se vaya quien se vaya, se puede ir con la frente bien alta", expresó Germán Martitegui.

Aquiles, Antonio y María Sol fueron quienes se salvaron de la eliminación de este domingo y continúan en MasterChef Argentina. La decisión del jurado quedó entre Daniela Kompel y Silvana Díaz por haber tenido mínimos errores en sus platos, relacionados a la presentación de los mismos.

"La cocinera que se salva y pasa directamente a la próxima semana es... Daniela", comunicó Damián Betular. Luego, el pastelero le brindó a Silvana unas cálidas palabras: "Silvana como te dije es muy difícil para nosotros porque hoy fue una noche increíble con muchos sabores".

Pero los participantes y televidentes se llevaron una sorpresa al escuchar la otra elección realizada por el jurado. "Tomamos la decisión de que vos también pases a la próxima semana", reveló Damián Betular.

La participante, llena de lágrimas, expresó su felicidad y asombro ante la decisión del jurado de MasterChef Argentina: "Gracias. Me emociona mucho estar acá en este lugar. No me lo esperaba".