Viviana Canosa le soltó la mano a Jey Mammon y chicaneó a Baby Etchecopar

De a poco, Jey Mammon intenta ir regresar a su vida normal luego que fuera denunciado por Lucas Benvenuto por abuso sexual. Luego de tres meses donde el conductor decidió mantenerse alejado de la vida pública, la semana pasada optó por ir a ver a Baby Etchecopar al teatro Ópera Orbis donde el periodista brindó una función de Debut sin despedida.

Luego de terminar la función, Etchecopar dio una entrevista donde opinó sobre la presencia del Mammon. "Yo con Jey tengo un problema muy grande. Una cosa es lo personal de él y otra cosa es el talento que tiene. Y no me gustan las cancelaciones. No me gusta cuando se dice: ‘No va a laburar más’. Dejá que lo diga la Justicia. Dale laburo porque un talento así no se puede perder. No tenemos tanto talento para hacer televisión hoy, como para andar cancelando. No me cabe ninguna duda de que vuelve a la televisión", expresó el periodista en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

En este contexto, Viviana Canosa se refirió al tema y fue contundente en sus declaraciones. "Para mí es muy difícil volver de la cancelación, pero no es imposible. Depende de cuál sea la causa. ", comenzó expresando durante un móvil con el programa de chimentos que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lusich.

Jey Mammon durante su primera visita al teatro.

"En el caso de Juan Darthés, creo que fueron cuatro o cinco años. Depende del público, lo que vuelvan a comprar y lo que el público acepte. Nosotros laburamos y es el minuto a minuto todos los días, para ver si la gente te elige o no. Así que habrá que ver". Sin embargo, agregó: "Hay casos y casos, cancelaciones y cancelaciones. Yo no estoy de acuerdo con las cancelaciones, pero me parece que en este caso no sería una cancelación. Abusar de un menor y ese tipo de cosas son delitos".

Consultada sobre la posibilidad de contratar a Jey para su ciclo programa, como Etchecopar sugirió que podría hacer en su caso, Canosa fue determinante: "Que lo contrate Baby. Yo hago un programa y estoy feliz. Así que si quiere contratarlo que lo contrate. Yo no lo contrataría. Yo tuve siempre una muy buena relación con Jey, pero eso a mí me pareció un montón".