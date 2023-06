La impactante experiencia paranormal que vivió Eugenia Tobal

La actriz Eugenia Tobal estuvo de visita en el programa Noche al Dente, por la pantalla de América, y recordó una impactante experiencia paranormal que vivió junto a su grupo de amigas más íntimas.



En diálogo con Fernando Dente, la actriz contó que, lo que parecía algo absolutamente normal, de una juntada entre amigas, como puede ser sacarse una foto, se convirtió en una experiencia que no olvidarán jamás en sus vidas.



“Los pongo en contexto. Estaba con mis tres amigas con las que cené justamente ayer. Nos sacamos una foto sin flash. Esto era en un lugar que no lo voy a decir porque ya lo nombré muchas veces y pobres. Era época de Pura Química. Nos sacamos una foto sin flash y había un balcón francés”, comenzó contando Eugenia Tobal.



“Estaba en ese lugar con esa cortina medio entreabierta. No había balcón. Es decir. No había posibilidades de que alguien estuviese parado ahí. No es una columna eso. Es una baranda y nada más”, agregó la actriz.



“Y bueno, sacamos una foto y pasó así. Mi amiga dice: ‘No, ponele flash, que no se ve nada’. Sacamos una foto con flash y nada. Y Dolo, que está ahí, al otro día me habla. Me dice: ‘Boluda, ¿vos viste lo que hay atrás?’”, continuó contando, generando una enorme intriga.



“Después empezamos a mirar y estaba eso. Fuimos a chequear y se supone que era el reflejo de una cosa que estaba supuestamente en frente. Yo creo que había alguien ahí. Parece que en ese lugar hace muchos años hubo una situación de algún ente”, reveló Eugenia Tobal.

La impactante foto de Eugenia Tobal y sus amigas. Foto: captura de TV.



Asimismo, la actriz contó que estuvo averiguando de qué podía tratarse aquella experiencia paranormal, mientras de fondo en el programa aparecía la impactante e intrigante foto junto a sus amigas.



“Yo investigué y hablé con una chilena que trabajaba con entidades y me explicó que sí, que a veces hay entidades que quedan”, comentó Eugenia Tobal, que cerró con mucho humor. “Si anda por acá, le mandamos un beso”, concluyó.