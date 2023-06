Rodrigo Lussich explicó por qué le negó una nota al programa de Ángel de Brito: "Me sentí violentado"

Desde hace tiempo que entre LAM y Socios del espectáculo hay un fuerte pase de facturas. Los conductores de ambos ciclos no se llevan bien, y en diferentes situaciones Ángel de Brito salió al cruce de la dupla Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, de la misma forma que ellos dispararon contra el reconocido periodista.

En este contexto, un nuevo round de la pelea mediática y en cámaras que tienen desde hace tiempo, durante la pasada semana en LAM quisieron entrevistar en la calle a Rodrigo Lussich. Sin embargo el uruguayo se negó rotundamente.

De mala manera, en rol de divo y alimentando esta guerra, el conductor de SdE tuvo una salida sorpresiva. “No hablo con LAM”, dijo tajante al ser interceptado por Alejandro Castelo de LAM, que buscaba tener sus declaraciones respecto a las recientes nominaciones a los Martín Fierro.

Luego de mostrar este mal gesto por parte de Rodrigo Lussich, en el ciclo de América mostraron dicho tape y Ángel de Brito salió al cruce de su colega. “No nos quiere hablar, no sé. Vive odiado, pobrecito”, lanzó.

Tras hacerse público este nuevo episodio de esta guerra sin fin, el presentador de SdE hizo su descargo en vivo y explicó por qué no quiso dar la nota. “Quiero aclarar que no me pongo en ningún lugar para nada y sabemos cómo trabajamos entre colegas. También sabemos que hay maneras de encarar notas y cada uno tiene la suya, como también el derecho a dar o no una nota”, comenzó.

Después agregó: “Me sentí un poco violentado por la manera en la que se encara desde el programa de De Brito a los entrevistados cuando se los busca. Hay una verdad revelada que dice que hay que dar una nota cuando te buscan sí o sí. Yo no coincido que haya que dar una nota de cualquier modo”.

El momento en el que Rodrigo Lussich se negó a darle una nota en LAM.

Y siguió: “Se puede mandar un mensaje y preguntar antes, se podía arreglar. Por supuesto que tienen derecho a hacerla como quieran, pero yo también tengo derecho a no hacerla en la puerta de mi casa”.