La mujer de Jorge Lanata confesó cómo atravesó la muerte de su primer esposo

Elba Marcovecchio es la esposa de Jorge Lanata, con quien está en pareja desde el año 2020, pero antes ya había estado casada con Alejandro Mazzeo, quien falleció en el 2012. Sobre aquel duelo tremendo habló en una entrevista íntima.



“Fue muy difícil. Mis hijos tenían 2 y 4 años cuando su papá murió. Le diagnosticaron la enfermedad, Linfoma de Burkitt, en noviembre de 2011 y en menos de 10 meses falleció, así que fue un tsunami que arrasó con nuestra familia”, recordó Elba Marcovecchio en charla con Gente.



“Nunca dejé de trabajar y dormía sólo 3 horas por día para poder cuidarlo a él y a mis hijos cuando no estaba en Tribunales. De hecho, creo que cuando Ale murió me disocié y desconecté para no sentir el dolor”, agregó la esposa de Jorge Lanata.

Elba Marcovecchio, la esposa de Jorge Lanata.



“Era un cuerpo sin alma que siguió adelante para sufrir menos. Fue la forma en que me protegí, pero sin razonarlo: sólo se dio de esa manera. Me hubiera encantado tirarme en la cama a llorar, pero no pude darme ese lujo de despedirme, porque tenía dos hijos muy chiquitos en casa”, expresó Elba Marcovecchio, aún con el dolor a cuestas más de una década después.



Sobre la forma en la que debió afrontar aquella terrible situación, teniendo dos hijos muy chiquitos, explicó que no pudo realizar el duelo como ella hubiese querido y recordó cómo lo vivieron sus hijos.



“No tenía acompañamiento terapéutico y es algo de lo que suelo hablar con mi psicóloga actual: en ese momento no podía conectarme con el dolor de la pérdida y lo único que quería es que el tiempo pase”, comentó la esposa de Jorge Lanata.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio están juntos desde el 2020.



“Ni siquiera lloraba delante de mis hijos, pero recuerdo un día en el que se me escaparon unas lágrimas y Valentino me dijo: ‘Yo también lo extraño mucho a papá’”, añadió Elba Marcovecchio en su conmovedora confesión.



Sobre su historia con Jorge Lanata, con quién formó pareja en el 2020, también reveló que le llegó de sorpresa. “No sé si buscaba forma una pareja en ese momento, pero sí creía que me merecía otra oportunidad en el amor. Ya había transitado el duelo, que fue terrible, y si tuviera que definirme con una palabra te diría que ya estaba ‘limpia’ de dolor”, concluyó.