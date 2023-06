Impacto en LAM tras la repentina renuncia de una panelista

La repentina renuncia de Estefi Berardi a LAM (América) estuvo rodeada de una fuerte polémica. Si bien la panelista iba a dejar su labor a fines de junio, su baja se precipitó por un conflicto con Yanina Latorre, y ahora hay nuevos detalles sobre este escándalo.

En Entrometidos en la Tarde (Net TV), Carlos Monti recordó que la salida de Estefi Berardi de LAM se produjo en plena emisión del programa cuando empezaron a halbar sobre la demanda de la panelista contra Yanina Latorre. Al no estar autorizada por su abogado para debatir sobre el tema, la joven optó por levantarse e irse a su camarín.

Estefi Berardi protagonizó una anticipada y polémica salida de LAM. Foto: Captura TV.

"La panelista estuvo reunida con el productor, Aldo Funes, y a la noche renunció cuando podía haber seguido una semana más. ¿Se entiende? Y a la noche en LAM se produjo la ruptura total, con una sucesión de hechos bochornosos. La cuestión es que terminó Estefi y De Brito diciendo ‘No vuelve más’", detalló Monti sobre la abrupta baja de Berardi de LAM.

Luego, el periodista contó: "Se levantó, se fue, estuvo en el baño, en el camarín, tomó mate, se enojó otra vez con Yanina. Pero oh... casualidad, había hablado con el productor. ¿Y entonces? Veremos. Ángel fue muy concreto en que no vuelve más, cuando estaba todo planificado para el 30 de junio".

Por otro lado, Carlos Monti disparó contra Estefi Berardi remarcando: "Igual, yo sigo sosteniendo lo mismo y no tengo problema en decírselo acá o donde sea ‘Estefi, si vos estás trabajando en un lugar no podés mandar una carta documento ahí, o lo hacés y no vas más’. Yo creo que está mal asesorada".

Finalmente, sobre el impacto que podría sufrir LAM en los próximos días, Monti anticipó: "Esto no terminó, hay que estar atentos en los próximos días y semanas donde Estefi Berardi va a descargar todo en contra de Yanina. Es lo que yo opino".