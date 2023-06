Tildan de "machirulo" a Diego Brancatelli por su fuerte cruce con Mariana Brey: el descargo del periodista

Tras el polémico cruce entre Diego Brancatelli y Mariana Brey, luego de que el dirigente camionero Pablo Moyano abandonara un móvil de Argenzuela (C5N) por unos cuestionamientos de la periodista, el conductor reeemplazante de Jorge Rial fue tildado de "machirulo" en las redes sociales; y decidió hacer un descargo frente a cámaras.

En los primeros minutos de la emisión de este jueves de Argenzuela, Diego Brancatelli se defendió diciendo: "Asumo, antes de empezar a charla cosas importantes, esto: ¿Dónde está la machiruleada en un discusión política?".

Luego, ante la atenta mirada de Mariana Brey, Diego Brancatelli agregó: "Me enteré 14:57 que estaba acusado de machirulo. No lo puedo creer. ¿Saben qué pasa con el tema de machirulo? Hay cosas realmente graves en cuanto al machismo y hasta hay femicidios, hay cuestiones serias, entonces, si todo lo englobamos dentro de una machiruleada, pierde sentido y valor".

Entonces, Mariana Brey le preguntó a su compañero de programa que quién lo trató de machirulo, y Diego Brancatelli expresó con visible enojo: "No, no sé. Leí algunos comentarios... Recién leí que nos acusaron a esta mesa de machirulos. Nos pueden acusar de tener una ideología determinada y de sostenerla con pasión y con fervor, nos pueden acusar de discutir más de la cuenta, de tratar de imponer una visión que no comparte otra persona... pero si hay algo de los que estamos orgullosos en el canal y en esta mesa, es que hay distintas voces".

Un momento del móvil con Pablo Moyano que desató el cruce entre Diego Brancatelli y Mariana Brey. Foto: Captura TV.

Finalmente, Brancatelli explicó respecto a sus diferencias con Brey: "No vas a encontrar que en otros canales que se le animen a decir al conductor o alguien de la mesa que piensa distinto. Mariana no opina como yo, y aún así ayer la banqué fuerte cuando me preguntaron, porque es su forma de pensar. Aún creyendo yo que está equivocada o que no logra interpretar lo que está sucediendo, de acuerdo a mi visión. Pero tiene derecho a opinar. De ahí hay un abismo a la machiruleada, no logro interpretar dónde creer que hay una cuestión de genero en una discusión política e ideológica".