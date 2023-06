Marcela Tinayre arremetió contra Adrián Suar por sus dichos sobre Juana Viale y Mirtha Legrand

En medio de una no terminada polémica por los motivos que llevaron a que Adrián Suar no pacte un acuerdo con Mirtha Legrand y Juana Viale para el regreso de ambas a la televisión, Marcela Tinayre se metió en la polémica defendiendo a su madre y a su hija de los dichos del gerente de programación de El Trece.

Según Adrián Suar "no se llegó a un arreglo económico" para que Mirtha Legrand y Juana Viale retornen a la pantalla. Además, el productor aseguró que Nacho Viale estaba dispuesto a un pacto solo si su abuela y su hermana formaban parte del contrato.

Mirha Legrand y Juana Viale quedaron sin pantalla por una falta de acuerdo con El Trece. Foto: Instagram @mirthalegrand.

"El problema es que nosotros queríamos a Mirtha los sábados, pero Juana no quería los domingos”, había asegurado Adrián Suar en diálogo con Ángel de Brito en una nota para LAM (América).

Por su parte, en diálogo con un móvil del mencionado programa, Marcela Tinayre arremetió contra Adrián Suar diciendo: “No es verdad, miente”.

Luego, Tinayre enfatizó en que la falta de acuerdo con Suar para el regreso de Legrand y Viale habría tenido otro trasfondo. “No creo que sea económico. No tengo la menor idea. No me meto, ¿por qué si es un enorme trabajo, por qué tiene que resignar plata?”, cuestionó enojada la conducotra de Polémica en el bar (América).

Por último, Marcela Tinayre desestimó el supuesto enojo de Mirtha Legrand por estar nominada en el rubro Conducción femenina en los premios Martín Fierro, pero no ser candidata en la categoría de Programa de interés general, candidatura que sí logró Juana Viale. Además, dijo que el plan es ir las tres juntas a la gran gala de la televisión argentina.