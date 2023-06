La panelista que no regresará a LAM confesó el motivo de su abupta salida del programa

Estefi Berardi rompió el silencio tras su abrupta salida de LAM (América), y confesó que el motivo por el que no regresará al programa de chimentos conducido por Ángel de Brito está relacionado con su tensión con Yanina Latorre.

Si bien la panelista tenía contrato hasta fin de junio, su baja de LAM se precipitó tras un nuevo cruce con Yanina Latorre. Este viernes Estefi Berardi explicó en Mañanísima (Ciudad Magazine): "Mi intención era salir un rato, así ellos podían hacer el tema y volvía. Después me enteré de las cosas que se dijeron al aire y dije no vuelvo ni en pedo".

Estefi Berardi protagonizó una abrupta salida de LAM. Foto: Captura TV.

En tanto que sobre las acusaciones de Yanina Latorre vinculando a Estefi Berardi con Fede Bal, la integrante de Mañanísima remarcó: "A mí no me ofende que me relacionen con Fede, ese no es un problema para mí. Me ofenden las difamaciones como persona, la agresión y la violencia de Yanina".

Por otro lado, Berardi confimó que le pidió a Bal ser dupla en la inminente nueva temporada del Bailando (América). "Fede no quiere quilombo, como que no le copa mucho. A mí no me ofende que me relacionen con él", inisitió la expanelista de LAM.

Según Estefi Berardi, Yanina Latorre precipitó su baja de LAM. Foto: Captura TV.

Luego, cuando Pampito le preguntó a Estefi Berardi si se fue enojada de LAM por Yanina Latorre, la joven respondió que sí y explicó: "No sé si la palabra es enojo, me hizo sentir mal. Es más dolor que enojo. Yo siempre jugué, siempre hubo un ida y vuelta, eso es verdad. Siempre fue un juego, yo el show lo entiendo, estoy en el medio. Cuando yo empecé a ver que del otro lado no era show, que ya agredía y era violenta, y me agredía como persona diciendo cosas que son falsas, porque me difamaba, cuando empecé a ver que eso me estaba haciendo sentir mal y que me iba mal a mi casa, ahí me di cuenta de que no quería estar más en el lugar".

Finalmente, para dejar en claro que la tensión es con Yanina Latorre y no con la producción o Ángel de Brito, Estefi Berardi contó que le ofrecieron otro programa en canal América