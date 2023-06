De estrella de Agrandadytos a tarotista: qué fue de la vida de Natalia Sotillo

Hace 24 años, la mamá de Natalia Sotillo vio una convocatoria infantil para Agrandadytos y le preguntó a su niña si quería salir en la televisión. Y así, a sus 3 años, Nati no sólo se animó a salir ante las cámaras en el programa de Dady Brieva sino que se hizo conocidísima como “la Piojito”.

La pequeña Natalia Sotillo entonaba entonces los hits del momento, canciones de Gilda, Natalia Oreiro y más, y deleitaba al público del ciclo de El Trece con su dulzura y picardía. Sin embargo, son muy pocos los recuerdos que la joven atesora hoy, a sus 27 años, lejos de la tele pero cerca del teatro, el canto y el mundo del tarot.

“Los pocos recuerdos que tengo siempre fueron muy lindos. Me acuerdo de estar en los pasillos del canal y cruzarme a Santo Biasatti y Mariana Fabbiani. Siempre los veía en televisión y estaba fascinada de tenerlos ahí”, contó Natalia a La Nación, sin mencionar a Dady Brieva.

Luego de su paso por Agrandadytos, Nati siguió por un tiempo en los pasillos del canal de Constitución. Participó en Grandiosas, el ciclo que conducían Karina Mazzocco, Laura Oliva y Fanny Mandelbaum, para el cual todos los días la buscaban del colegio para ir a grabar.

Natalia Sotillo, la "Piojito" de Agrandadytos, no guarda muchos recuerdos de su paso por el programa de Dady Brieva. Captura video.

“Todos los chicos miraban y me preguntaban cómo era un canal de televisión”, comentó la artista, que estudió canto y hoy está a punto de egresar de la carrera de Artes Digitales en la Universidad de Quilmes mientras anima eventos infantiles y se dedica a la actuación.

Natalia explota su veta histriónica en el teatro. Instagram Natalia Sotillo.

El presente de la "Piojito" de Agrandadytos

De cara a las vacaciones de invierno, Sotillo ensaya para varias obras teatrales, tanto para público infantil como adulto como Juegos de héroes, La granja de mi tío, La academia Nevermore y Rojo sangre, rojo pasión, a la par que incursiona con las cartas del tarot tras formarse de manera autodidacta luego de recibir un mazo de regalo.

“Encontrar la conexión entre el tarot y el arte me fascina. Me ayudó mucho a conectar con un montón de personas, con las historias personales de cada uno y con una parte más sensible que tiene mucho que ver con esto del arte”, aseguró Natalia Sotillo, la ex Piojito de Agrandadytos que pudo encontrar un camino propio, más allá de las cámaras.