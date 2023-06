Teté Coustarot cumplió 73 años y reveló por qué nunca se casó

Espléndida, radiante, luminosa y plena. Teté Coustarot luce en un momento inmejorable, llena de energía, con la alegría como combustible para su cotidianidad. La famosa festejó sus 73 años con un viaje relámpago a Punta del Este para celebrar este aniversario.

La maravillosa conductora, y todoterreno de los medios de comunicación, transitó por esta nueva vuelta al sol el martes, para lo cual decidió armar las valijas y trasladarse con su pareja a Uruguay, para disfrutar de las bondades de esas tierras.

Ahí, Teté también se encontró con su entrañable amiga Susana Giménez para compartir un rato de felicidad y homenajear este cumpleaños, para el cual se alojó en un muy bonito hotel de la ciudad costera más famosa de ese país, de hecho posteó: “Disfrutando mi cumpleaños en el Enjoy Resort de Punta del Este. Lindísimo el nuevo bar”.

Teté festejó su cumple en Punta del Este.

En cuanto a sus sensaciones y esta escapada a las latitudes uruguayas, Coustarot explicó: "Estoy en Punta del Este, me vuelvo hoy porque mañana tengo que seguir trabajando. Pero decidí pasarlo bien, con mi marido, con Susana Giménez. Pero feliz de la vida”.

En cuanto a las vibraciones que laten en su interior ante este tipo de fechas, la conductora describió: “Adoro cumplir años, me encanta, me gusta recibir llamados, mensajes, de personas que hace mucho que no ves. Esta maravilla de que estas en cualquier lado del mundo y podes hablar. Estoy re feliz".

A lo largo de una carrera prolífica, en la que se destacó desde edades tempranas en la pantalla chica, Teté también se caracteriza por un aspecto de su vida privada, que se vincula con el casamiento. La mega famosa jamás caminó por el altar.

Coustarot con su pareja actual.

Claro que todo tiene una explicación, que la propia conductora argumentó: “En la época en que conocí al padre de mi hija Josefina (nacida en 1978) no había divorcio y él estaba separado. Y cuando salió la ley de divorcio, yo ya estaba para separarme. Entonces no”.

Lejos de reprocharse o sentir una espina clavada, Teté contó su lectura de esa singularidad: “Entiendo a la que se quiere casar, que haga todo lo que tenga ganas. Pero yo, al no casarme, sentí que era libre para decidir todo. Ahora estoy en pareja, pero sigo legalmente soltera”.