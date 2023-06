La periodista de C5N que interpeló a Pablo Moyano de una manera tan contundente que el dirigente terminó abandonando un móvil

Durante un móvil del programa de C5N Argenzuela, el dirigente camionero Pablo Moyano fue interpelado por Mariana Brey, situación que derivó en que el hijo de Hugo Moyano termine abandonando el móvil.

Mientras Brey analizaba el clima de tensión que se vive en Jujuy, la integrante del mencionado ciclo de C5N comparó las protestas con los piquetes que se dan frencuentamente en CABA

En un contundente fuego cruzado de opiniones con sus compañeros de Argenzuela, Mariana Brey remarcó: "Yo estoy del lado de que la gente pueda salir, de que hoy no pase que te corten la 9 de julio"

Entonces la periodista de C5N deslizó la siguiente consulta hacia Pablo Moyano: "Le preguntaba si lo que él ve concretamente es una represión o no ve a gente que está prendiendo fuego y tirando piedras, y resulta ser un atentado. Yo lo veo al revés, aparece la policía porque están prendiendo fuego todo".

Pablo Moyano abandonó un móvil de C5N tras un planteo de Mariana Brey. Foto: Captura TV.

Moyano no se quedó callado y retrucó: "Pasa es que a veces sentado en una oficina, cuando un periodista sentado en su oficina, como los empleados de Clarín, hablan tranquilamente... Hay que estar en el lugar de un trabajador cuando les dicen 'mirá, no vas a tener las paritarias que mereces'. Cuando te dicen no vas a poner un pie en la calle porque vas preso"

Por su parte, Mariana Brey cuestionó: "¿Pero eso se votó o fue un decreto del gobernador de Jujuy? ¿No es algo que fue votado por una mayoría, o sea, es algo inconstitucional?". A lo que Pablo Moyano respondió descalificando: "Bueno, ustedes son periodistas, ¿no entienden lo que está pasando?".

Rápida de reflejos, Brey contraatacó:: "Ustedes dicen que los periodistas estamos sentados en una oficina y yo veo mucho político que hoy está gobernando, que también está detrás de una red social, haciendo política desde Twitter. No los veo viajando a Jujuy, no los veo poniendo el cuerpo".

Mientras los restantes integrantes del ciclo de C5N intentaban bajar los decibeles de la confrontación, Mariana Brey insistió: "Pero se prendió fuego un auto, hubo casi 60 heridos. Está invitando a un paro nacional, hubo 60 heridos, algo hay que decirle".

En el momento en que Mauro Federico argumentó que lo que se debate en Jujuy es la distribución de la riqueza, Brey redobló: "¿Es lo único que se está discutiendo? Yo vi docentes, vi gente que tiraba piedras, que prendía a fuego, robaba autos"

Pablo Moyano decidió en ese instante abandonar el móvil sin dar explicaciones. Mientras Diego Brancatelli le pedía respeto a Mariana Brey por el invitado en el móvil, la panelista sentenció: "Yo no estoy enojada, si el señor se enojó porque no puede soportar un debate en televisión...". Mariana Brey interpeló con contundencia a Pablo Moyano. Foto: Instagram @breymariana.

Finalmente, cuando Mauro Federico le recriminó a su colega de C5N que "la regla del periodismo es preguntar y escuchar", Mariana Brey respondió categórica: "No me vengas a dar clases de periodismo acá"