La filosa sentencia de Yanina Latorre sobre la nominación de Juana Viale a los premios Martín Fierro

En medio del revuelo que generaron las nominaciones a los premios Martín Fierro, Yanina Latorre disparó contra la candidatura del programa de Juana Viale en la categoría Interés general, apartado en el que por ejemplo no quedó como aspirante Mirtha Legrand.

La gala de los premios Martín Fierro se celebrará el próximo 9 de julio, y más allá de las especulaciones sobre la posible presencia de Jey Mammon en el evento, dado que La Peña de Morfi (Telefe) tiene una nominación como Programa musical, la omisión del ciclo de Mirtha Legrand y la candidatura para el de Juana Viale llamaron la atención.

El programa Almorzando con Juana está nominado en la categoría Interés general de los premios Martín Fierro.

Si bien Legrand es candidata en el apartado Conducción femenina, el hecho de que los votantes de APTRA no hayan distinguido a La noche de Mirtha (El Trece) fue motivo de cuesitonamiento por parte de Yanina Latorrre. “Muy raro. La quiero mucho a Juanita Viale, pero creo que no está para una nominación; le falta un montón. Me pareció muy raro que elijan a Juanita y no a Mirtha. Rarísimo. Es divina, es una diosa y me encanta, pero me parece que todavía le falta”, sentenció la panelista de LAM (América) en diálogo con un móvil de Desayuno americano (América).

Por su parte, Luis Ventura, presidente de APTRA, aclaró que Mirtha es candidata en la categoría conducción, dejando en claro así que la diva no quedó fuera de las nominaciones.

Mirtha Legrand es candidata en el rubro Conducción femenina de los premios Martín Fierro. Foto: Captura TV.

Además, y sorteando la crítica de Yanina Latorre, Ventura justificó la nominación del ciclo de Juana Viale argumentando: “En el programa Almorzando, Juanita hizo más programas que Mirtha. ¿Cómo se llamaba el programa? Almorzando con Juana. Entonces se votó ese programa. Tuvo una presencia mayoritaria; entonces se apostó a eso”.