La confesión de Adrián Suar sobre Araceli González y Griselda Siciliani

Es sabido desde hace tiempo que Adrián Suar tiene una mala relación con Araceli González y absolutamente todo lo contrario con Griselda Siciliani. Ahora, el actor y productor confesó cómo es su verdadera relación con sus ex mujeres y madre de sus hijos.



“¿Cómo estás con las mamás de tus hijos?”, le preguntó Ángel de Brito en la entrevista íntima que le hizo para LAM, su programa de América. Sin dar vueltas y con total sinceridad, Adrián Suar contó cómo es el vínculo actual.



“A Ara no la veo hace muchos años. Toto ya es mayor de edad, así que ya después de los 18 no la veo a Ara. Con Gri es como una familia para mí. La veo por Margarita, que va a cumplir 11. Vivimos mucho más cerca. La siento mi familia”, sostuvo Adrián Suar.

Adrián Suar y Griselda Siciliani.



Por su parte, Ángel de Brito le recordó qué había dicho Araceli González cuando visitó LAM, hace un tiempo. “Araceli dijo en LAM, la última vez, que no tenía relación con vos porque vos no querías tener relación con ella. Como que había una pared, como que no podía hablar de vos porque no había relación. ¿Lo sentís así?”, le consultó.



“No, no lo siento así”, contestó el Gerente de Programación de Canal 13. “¿Se hablan o tienen algún trato?”, repreguntó Ángel de Brito en la charla en la que Adrián Suar se soltó como pocas veces para hablar de su intimidad familiar.



“No, ningún trato. No es porque yo no quiero hablar. No es así. Si ella lo dijo es porque debe sentir eso. Yo creo que nos dejamos de hablar por la vida. Pero le deseo lo mejor, siempre se lo deseé. Es una gran madre”, aclaró Adrián Suar.

Adrián Suar y Araceli González.



Por otra parte, el productor televisivo se refirió a Araceli González como actriz y sobre las posibilidades que hubo de trabajar juntos. Incluso, contó que varias veces tuvo la intención de encarar algún proyecto.



“Siempre la hubiese querido llamar a Ara para trabajar en Polka. La llamé siempre y después, bueno, la vida. Cada uno siguió su camino. De mi parte, siempre va a estar todo bien”, reveló Adrián Suar.