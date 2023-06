Fanáticos de C5N piden que echen Mariana Brey por cuestionar a un dirigente peronista y la periodista respondió con todo

Tras el tenso cruce que protagonizó con Pablo Moyano desde la pantalla de C5N, Mariana Brey quedó en el ojo de la tormenta por el repudio de los fanáticos de dicha señal de noticias, quienes pidieron en las redes sociales que echen a la periodista por cuestionar al dirigente sindical peronista.

Este jueves, Mariana Brey comentó en Argenzuela, el programa del que forma parte en C5N: "Yo voy a seguir cuestionando lo que quiera cuestionar, voy a seguir preguntando lo que considere que tengo que preguntar, no perdiendo la línea del respeto que es lo que me caracteriza. Sin subestimar nunca la opinión del otro, sino teniendo en cuanta que el otro piense diferente".

Luego, y más allá de las banderas partidarias, Brey argumentó: "Voy a seguir cuestionando estén del lado de donde estén, a mí no me importa de qué lado están. Esa la realidad. Entiendo que es difícil poder empatizar o entender que trabajo libremente, le guste a quien le guste, le cueste entenderlo a quien le cueste entenderlo".

Una imagen del cruce que protagonizó Mariana Brey con Pablo Moyano. Fuente: Captura TV.

A diferencia de buena parte de sus colegas de C5N, que se caracterizan por su apoyo a rajatabla al oficialismo, Mariana Brey sostuvo en relación a una recriminación que le hizo freente a cámaras Mauro Federico por su cruce con Pablo Moyano: "Para mí, hacer periodismo es opinar, dar tu punto de vista y ser honesto con vos mismo. Esa es mi manera de hacer periodismo. Cada uno tendrá su manera de hacer periodismo, a mí lo único que no me gusta es que me vengan a explicar a mí cómo tengo que hacer yo mi trabajo, esa es la única parte que no comparto y que no voy a permitir nunca, y que es con la que puedo poner el límite".

Recordemos que el momento pico de tensión en el ida y vuelta entre Brey y Moyano se dio cuando el dirigente camionero le dijo a la comunicadora: "Pasa es que a veces sentado en una oficina, cuando un periodista sentado en su oficina, como los empleados de Clarín, hablan tranquilamente... Hay que estar en el lugar de un trabajador cuando les dicen 'mirá, no vas a tener las paritarias que mereces'. Cuando te dicen no vas a poner un pie en la calle porque vas preso".

En ese momento, la integrante de Argenzuela, el ciclo de debate político y de actualidad de C5N le respondió contundente: "Ustedes dicen que los periodistas estamos sentados en una oficina y yo veo mucho político que hoy está gobernando, que también está detrás de una red social, haciendo política desde Twitter. No los veo viajando a Jujuy, no los veo poniendo el cuerpo".