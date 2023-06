Estelita Muñoz sepultó a Jorge Rial y ventiló fuertes episodios de la interna familiar

En las últimas semanas, Jorge Rial estuvo en el ojo de la tormenta mediática gracias a la guerra que le declaró su hija, Morena Rial. Ahora, se sumó otra persona que conoce de cerca su historia: Estelita Muñóz, la ex esposa de Luis Ventura.

Así fue como la periodista reveló detalles de la interna familiar, apuntando contra Rial y Silvia D’Auro. "Nunca le creí nada, siempre sentí que el cariño que había de un lado, no era recíproco. Es mala persona y sabía que algún día se le iba a caer la máscara. Jamás tuve una discusión pero no me caía bien", comenzó expresando Muñóz en los estudio de LAM (América). "Me parece que toda la relación era de aprovechamiento, de '¿qué te puedo sacar?'", agregó.

Jorge Rial junto a Silvia D’Auro.

Luego, reveló detalles de cómo funcionaba el matrimonio Rial -D’Auro : "No había amor en esa pareja. Tenían dinero, mucho, pero les faltaba todo lo demás. Además, en ese matrimonio, nunca hubo intención de ser madre o padre, quizás Silvia tenía problemas y quizás aparecía ahí lo de la adopción".

"Eran aburridos, no tenían alegría. Iban a los cumpleaños y se iban temprano, de su propio casamiento desaparecieron a las tres de la mañana", recordó categórica.

Además, se refirió al vacío afectivo de parte de la pareja hacia sus hijas, Morena y Rocío: "Cariño de padres a las nenas no hubo de ninguna de los dos. Nunca vi una palabra de aliento o de cariño".

Finalmente, dio su opinión sobre el motivo por el cual las hijas decidieron alejarse de Silvia y quedarse con Rial: "Yo siento que cuando se separaron, las nenas eran adolescentes y el padre les ofrecía todo, incluso dejar de estudiar para irse de vacaciones a Europa. Silvia, en ese sentido, era muy estricta. Esa diferencia, hizo que se inclinaran por el padre".