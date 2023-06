Cuál fue la verdadera reacción de la China Suárez ante el noviazgo de Rusherking con una española

La historia de amor de la China Suárez y Rusherking se disolvió como un puñado de arena entre las manos y quedó en el pasado, en un grato recuerdo. Tras un año de relación, de caminar juntos a la par, los famosos se separaron hace un tiempo, pero siguen ligados.

A pesar de los meses transcurridos, cada movimiento de la actriz y el cantante en lo que refiere a romances se vigila con mucha atención por los medios, los internautas y por ellos mismos. De hecho, la viralización de fotos de Thomas Tobar con una chica en Madrid se transformó en un tema urticante.

Más allá que María Eugenia encontró una conexión sentimental, una chispa, una conexión con Tomy Gram, un influencer y trapero con el que fue fotografiada muy mimosa en Uruguay, parece que no le agradó divisar a su ex novio en complicidad con Mar Lucas.

Al menos eso se desprende de lo informado por Juan Etchegoyen, que en su ciclo de Mitre Live sacó a relucir los datos que recopiló del círculo cercano de la China y que refieren a un enojo, a un ataque de ira al enterarse que Rusherking cayó en los brazos de otra mujer.

El periodista introdujo este tema y adelantó la reacción intempestiva de Súarez frente a este romance del santiagueño y contó: “Tengo novedades fuertes de una información que empezó el fin de semana. A mí me contaron que la China está muy molesta con el nuevo romance de Rusherking”.

A la hora de ofrecer más detalles de la reacción de la China, Etchegoyen añadió: “Si bien Rusherking no confirmó que la chica con la que se lo ve en la foto sea su novia, a mí me cuentan que cuando su ex se enteró de este viaje, no le cayó bien”.

Rusherking con Mar Lucas.

Incluso aceleró a fondo al arriesgarse a narrar que la actriz todavía padece los coletazos de la ruptura. “Lo que a mí me contaron es que la China no pudo superar el dolor de la separación”, expresó el comunicador. Así como agregó: “Sintió innecesario que Tomás se exponga con una chica cuando todavía las heridas de la ruptura duelen”.

Juan hizo gala de sus fuentes y describió hasta las palabras que esbozó Suárez ante el affaire de Thomas en España: “Es más, la China habría estado tan enojada con esto que pasó que a mi me mandaron una frase que describe bien la situación, 'Son cosas de pendejo’".