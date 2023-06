La China Suárez se sinceró sobre su presente sentimental tras los rumores que la vinculan con un joven cantante

En las últimas semanas, María Eugenia Suárez quedó envuelta en rumores de romance con el joven músico Lautaro González Cadicamo, conocido por su nombre artístico Lauty Gram. Y ahora, la actriz dejó en claro cuál es su presente sentimental a través de un ida y vuelta con sus seguidores en las redes sociales.

La China Suárez decidió cortar con la versión que la vincula sentimentalmente con Lauty Gram, y desde Uruguay respondió algunas preguntas de sus admiradores en las redes sociales, desestimando la chance de que actualmente esté saliendo con alguien.

Lauty Gram, el joven músico de 21 años que algunos señalan como la presunta nueva conquista de la China Suárez. Foto: Instagram @lautygramcito.

Desde sus historias de Instagram, la China Suárez habilitó una serie de preuntas con la premisa “10 antes de dormir”. Como era de esperarse, muy pronto llegó la consulta: “¿Tenés novio?”. A lo que la artista respondió desde sus redes sociales de manera categórica: “No”.

La contundente respuesta de la China Suárez con la que despejó rumores de romance. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

Por otro lado, cuando alguien quiso saber si la expareja de Rusherking avala las relaciones abiertas, la China Suárez respondió sincera: “Jajaja no soy quién para avalar absolutamente nada. Respeto todo. Creo que yo no podría. Cuando me enamoro pierdo la cabeza por esa persona y no existe nadie más”.

La China Suárez respondió preguntas de sus seguidores sobre su vida privada. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

De esta manera, y sin hacer ningún tipo de mención sobre un posible romance con Lauty Gram, María Eugenia Suárez dejó en claro que está dedicada a su trabajo artístico, con el énfasis puesto en que despegue su carrera como cantante. Además, con 6 millones de seguidores en Instagram, la artista tiene allí otra ocupación que atender, ya que su presencia en las redes sociales también es una fuente de ingresos altamente rentable.