Yanina Latorre aseguró que Jorge Rial tiene una estrategia legal para obtener la tenencia de su nieto

La guerra de los Rial sigue librándose frente a las cámaras desde que Morena Rial empezó a hablar de su triste crianza en la casa de Jorge Rial. Y, en las últimas horas, pasó por LAM Estelita Muñoz, ex de Luis Ventura y testigo de la infancia y adolescencia de More y Rocío Rial, quien expresó que tiene miedo de que el conductor intente quedarse con la custodia de su nieto Francesco.

Estelita Muñoz está convencida de que los dichos y actitudes de Jorge Rial en sus últimas declaraciones van en esa dirección y Yanina Latorre reafirmó esta idea al indicar que el conductor trama una estrategia legal en conjunto con Facundo Ambrosioni, el papá de su nieto, y la madre del futbolista y ex de Morena Rial.

“Tengo miedo de que vayan por el niño. Tengo mucho miedo de que, con tal de seguir dañándola, se metan ahí. Ojalá me equivoque. Él está tan amigo del padre del nene. Primero dijo de todo, pero hoy está re amigo. En vez de apagar el fuego, le echa nafta”, dijo Estela, dándole pie a la angelita a sumar datos.

Entonces, celular en mano, Yanina leyó al aire el mensaje recibido de una de sus fuentes: “’Jorge está muy enojado porque el nene no está yendo al jardín. La pelea inicial fue por eso. Ahora Jorge se está aliando con Facundo y su mamá para actuar jurídicamente sobre Morena con respecto al nene’”.

Morena Rial y su hijo Facundo Ambrosioni. Instagram Morena Rial.

“’Va por todo. Ya lo tiene arreglado con Béccar Varela para ver qué hacer. Quiere alegar que More tiene problemas emocionales para una insanía como hizo la otra vez, que le pidió ayuda a Capulla, por eso dice todo el tiempo ‘quiero proteger a mi nieto’’”, cerró la angelita.

“Es lo que yo digo, no se olviden que la otra vez la internó. Sin que ella supiera, la internó. Y conociéndolo un poquito, me pregunto si él le dará amor al nene”, concluyó la ex esposa de Ventura, quien sostuvo durante su participación en LAM que ella nunca vio cariño en la casa del matrimonio de Rial y Silvia D´Auro.

Aseguran que Jorge Rial quiere quitarle a Morena la custodia de su hijo Francesco. Instagram Jorge Rial.

Las últimas declaraciones de Jorge Rial sobre Morena

Cabe recordar que al ser abordado por un móvil de LAM a su regreso de Europa, Jorge aseguró que no iba a hablar de su hija. "Nunca voy a hablar mal de mi hija. Siento compasión en estos momentos. Ojalá ella termine con todo esto. Depende de ella", arrancó.

Luego, Rial señaló que desde el canal América estaban aprovechándose de la situación y manipulando a su hija Morena. "Uno de los principales manipuladores la conoce muy bien. Eso es lo peor, la manipulación de todo un canal a una chica con problemas emocionales. Es una manipulación pornográfica de una chica con problemas emocionales", aseguró, apuntando a Luis Ventura.