La tremenda frase de Jorge Rial contra Morena en su vuelta a la radio: “A veces hay que cabecear…”

El escándalo familiar hierve, continúa en estado de ebullición y no aminora su marcha. Todo lo que generó Morena Rial con su decisión de ventilar secretos de Jorge Rial se transformó en un tema álgido y de enorme repercusión, que acaba de sumar un nuevo capítulo.

El conductor culminó un periodo vacacional en Madrid, donde viajó en compañía de su nueva novia María del Mar Ramón con el objetivo supuesto de alejarse de todo el ruido mediático, de todas las denuncias urticantes que ejecutó su hija.

A unas horas de ese aterrizaje en suelo argentino, Jorge cumplió con el anhelado regreso a las actividades laborales y se sentó en la mesa de su programa de radio. Claro que la presencia delante del micrófono significaba una expectativa sobre alguna manifestación de la polémica.

Apenas comenzó el ciclo, Rial explicó: "Después de casi 2 meses de estar fuera de circulación, en los que entré a talleres para hacerme de nuevo, estoy volviendo a la radio. No vuelvo las 3 horas por la voz, que si bien se escucha bien ahora en un ratito verán que empieza a aflojar".

"Tengo como para dos semanas más de rehabilitación, con ejercicios y demás porque con la intubación me lastimaron las cuerdas vocales. No es que me entubaron mal sino que lo hicieron rápido para salvarme la vida básicamente", agregó.

Morena inició todo el escándalo con sus denuncias públicas.

Y finalmente, Jorge se encargó de soltar una definición fuerte de lo que sucede con su hija, para lo cual eligió una frase muy picante. "Agradezco también a todos los que rezaron, a los que mandaron mensajes cálidos... aunque después pasan cosas en el medio y uno tiene que salir a cabecear pelotas de cemento pero eso lo hablaré después", manifestó.