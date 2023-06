El entusiasmo de Felipe Fort por un importante cambio en su vida

Felipe Fort, el hijo de Ricardo Fort, tiene sólo 19 años, pero ya está habituado completamente al mundo de los negocios. Tanto es así que en las últimas horas reveló una importante noticia para su vida.



A su trabajo en la industria del chocolate, Felipe Fort le sumó un nuevo desafío a su vida empresarial: comenzará a incursionar de manera permanentemente en el ámbito de los bienes raíces.



En su cuenta de Instagram, el hijo de Ricardo Fort contó detalles de lo que es su nuevo rumbo empresarial, que, aseguran, significará un importante cambio en la industria y que revolucionará el mercado.



“Esto lo grabamos hace poco menos de un año. Nunca lo subí porque no veía el momento ideal. Pero, viendo todo lo que avanzamos con Gaby Dydz y Norman Smith, me parece un momento perfecto para mostrar dónde arrancamos. FORTaleciendo mente, lazos y proyectos. Todo llega”, comentó Felipe Fort.



Por otra parte, Gaby Rydz, el consejero y guía empresarial de Felipe Fort en el mundo de los negocios, habló de la incursión del joven de 19 años en el mercado inmobiliario y en su nueva faceta en el mundo de los bienes raíces.



“Ante de explicar por qué los bienes raíces son una buena idea, me gustaría explicar por qué Felipe Fort es una buena idea dentro de los bienes raíces”, comenzó explicando Gaby Rydz, sobre Felipe Fort.

Felipe Fort sigue incursionando en el mundo de los negocios. Foto: @felipe_fort_.



“Tengo un vínculo con él muy cercano. Compartimos tiempo juntos. Tuvimos la posibilidad de ir a ver desarrollos inmobiliarios. Y siento que se pone como una especia de niño cuando entra a un parque de diversiones”, agregó.



“Considero que los bienes raíces son una buena industria conservadora. Tenemos que tener en cuenta que no porque su pilar sean los chocolates no pueda dedicarse o diversificar sus actividades en otras industrias. A mí me enseñaron que los ladrillos no traicionan”, cerró Gaby Rydz.