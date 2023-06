Confirman la reconciliación de una famosa pareja: las pruebas

En abril pasado, se conoció la triste noticia de la separación de Sabrina Rojas y el Tucu López. El vínculo entre la modelo y el locutor se habría roto luego de fuertes rumores de infidelidad de parte de él.

Según revelaron por esos días en Socios del Espectáculo (El Trece), el tucumano habría mantenido un affaire con una joven santafesina llamada Damaris Cané. Fue la periodista Nancy Duré quien reveló la primicia sumando detalles del escándalo.

A partir de ese momento, López intentó por todos los medios reconquistarla: likes en todas las fotos de la modelo, indirectas en sus redes, y mostrarse todo el tiempo arrepentido y triste por la situación.

Sabrina Rojas y el Tucu López.

En cambio, Sabrina se mostraba firme en su decisión. Abordada por la prensa al regresar de un viaje que hizo a Puerto Rico, aclaró contundente: "No lo pienso perdonar. Hizo mucho daño. Más allá de que volvimos a hablar, hoy no me siento bien".

Sin embargo donde hubo fuego, cenizas quedan. Rápidamente comenzaron a surgir rumores de una posible reconciliación. En Noche al Dente (América) la propia Rojas comentó: "No puedo decir ‘me reconcilié’ porque tampoco sucedió, estamos probando. No puedo salir a decir que me reconcilié y a las dos semanas que me separé, es mejor guardarse, ver qué pasa".

En las últimas horas, la periodista Juariu se puso a analizar las imágenes que ambos compartieron en sus redes sociales y llegó a la conclusión que pasaron el fin de semana largo juntos en Mar del Plata.

La evidencia que confirmaría su reconciliación (Instagram @juariu)

La modelo subió una historia a su Instagram en donde mostraba su mano dentro de un auto con la leyenda: "Mar del Plata, allá vamos". Una coincidencia en la pulsera que usaba la rubia con otra que tenía en su muñeca el Tucu los dejó en evidencia.

Aunque ellos no se mostraron juntos, ya todos hablan que volverán a formalizar su relación.