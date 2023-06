Qué es de la vida de Luis Rubio, el creador de Eber Ludueña

Luis Rubio es actor, guionista, conductor y productor, una formación envidiable, pero él hace alarde de otra característica central para su trabajo en los medios, donde lleva más de 30 años: el humor.



En abril, Luis Rubio estrenó la segunda temporada de Pares de Comedia, un programa de humor con escenografía y dinámica renovada, que lo tiene como conductor junto a Kiki Petrone. Se lo puede ver los domingos, a las 14, por NET TV.



“Pares de Comedia nace de esa necesidad de encuentro con otro comediante para hablar del trabajo de hacer humor, que no es otra cosa que hacer humor”, contó el actor, productor y conductor, en charla con La Nación.

Luis Rubio conduce Pares de Comedia, por NET TV.



“Es un programa blanco, que habla de algo bastante específico como es la risa. Aquí no se ventila la vida privada de nadie, solamente se trata de analizar este oficial y tratar de hacer un programa sobre el humor, pero que no sea aburrido”, agregó Luis Rubio.



“Tratamos de hablar del humor, pero que el resultado sea humorístico. No es fácil, pero creo que algo nos sale”, explicó el actor, guionista y conductor al hablar de lo que busca en la generación de contenidos en televisión.



Sobre su actualidad, Luis Rubio contó qué fue de él en los últimos tiempos. “Estos dos años me dediqué más a actuar porque guionar me resulta ya un poco tedioso”, explicó en la entrevista con el mencionado medio.

Luis Rubio, como Eber Ludueña, junto a Alejandro Fantino.



Por otra parte, los sábados a la mañana Luis Rubio continúa con su columna de humor en el programa Foja Cero, que conduce el periodista Facundo Pastor, por Radio La Red. Allí, se pone en la piel de su emblemático personaje de Eber Ludueña, con el que alcanzó una enorme popularidad en Mar de Fondo, junto a Alejandro Fantino.



En televisión fue conductor de El Ojo Crítico, en dupla con Mariana Fabbiani o Julieta Prandi. Además, hizo programas de archivo con Diego Reinhold o Maju Lozano. “Es muy difícil definir el tema del humor, encontrarle los mecanismos, y está bien que así sea porque el día que se estudie y se descubra por qué nos reímos de algunas cosas sí y de otras no, corremos el riesgo de que se pueda estandarizar, que la inteligencia artificial pueda producir humor. Y ahí estaríamos fritos”, sostuvo.