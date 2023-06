Jésica Cirio confesó que subió a un avión borracha y reveló cómo terminó el vuelo

En este último tiempo, varias figuras de la televisión se han sumado al mundo del streaming, tal es el caso de Jésica Cirio, quien además de conducir en la pantalla chica La Peña de Morfi (Telefe), también es parte de Vamos Viendo, uno de los programas de Piso 18.

Para Jésica Cirio, la chance de moverse en el streaming le da la posibilidad de expresarse de una manera más distendida y espontánea que la de las rutinas de televisión, y así es como terminó confesando el particular percance que atravesó al abordar un avión en estado de ebriedad.

Jésica Cirio protagonizó una llamativa confesión en Piso 18. Foto: Captura streaming.

Junto a los íconos del streaming Gerónimo “Momo” Benavides y Santutu, sumada a la influencer Sofi Santos; los integrantes de Vamos Viendo siguieron en vivo las instancias de un recorrido de Momo hasta un bar en Austria, donde tomó un shot de tequila.

Entre risas y la atenta mirada de sus compañeros, uno de los protagonistas del mencionado espacio de streaming advirtió que en las próximas horas tenía un vuelo, por lo que sería moderado en el consumo de alcohol. “No me voy a poner en pedo, gente. Tengo que tomar un avión. Así que no voy a tomar”, remarcó.

El equipo de Piso 18, el programa de streaming en el que participa Jésica Cirio. Foto: Instagram @jesicacirio.

La situación dio pie a que los restantes itnegrantes del programa revelaran sus anécdotas personales relacionadas con ese tema, y ahí fue cuando Jésica Cirio se sinceró y contó que abordó un vuelo borracha.

“Yo me subí en pedo y me fueron a buscar en camilla. Me desmayé antes de bajar del avión”, contó Jésica Cirio sobre cómo terminó esa particular experiencia.