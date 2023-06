El impresionante cambio de look de Anna Chiara del Boca

Luego del drama familiar, Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, sorprendió en las últimas horas al compartir en sus historias de Instagram una foto que muestra su radical e impresionante cambio de look.



La renovación de su imagen fue tan impactante ya que todos estaban acostumbrados a verla con el cabello rubio y ahora decidió cambiar de aspecto de manera contundente: se pasó al team morochas.



“Face card”, escribió Anna Chiara del Boca en sus historias de Instagram, para luego compartir varias selfies en los que se podía ver el detalle de su renovado look, apareciendo con el cabello oscuro, una rareza en ella.

Anna Chiara del Boca mostró su nuevo look. Foto: @annadelboca.



No obstante, también se hizo una iluminación en el cabello, además de cambiarse el color. Y no fue lo único que tenía para mostrar, sino que también apareció maquillada con una paleta de colores rosados que resaltaron su boca.



Sobre sus reiterados cambios de look, Anna Chiara del Boca ya había hablado hace un tiempo sobre cómo repercuten en ella los comentarios externos, tanto de sus seguidores que la quieren como de aquellos que sólo buscan agredir.



“Me gusta mucho jugar y la idea de disfrazar nuestro cuerpo, de expresarnos como queremos, como se nos cante”, había comentado hace un tiempo en una entrevista íntima con Jey Mammon.

Anna Chiara del Boca se animó a un cambio de look. Foto: @annadelboca.



“Creo que tengo las herramientas necesarias para decir: ‘No, no voy a dejar que me agredan’. Porque la gente que hace comentarios negativos tiene basura en la mente”, agregó Anna Chiara del Boca.



“Tengo una capa protectora que me hace razonar y permite que no me toque esa repugnancia del otro. Es algo que sigo trabajando. Por suerte, también hubo muchas pibas como yo y mujeres que se sintieron más fuertes al ver cómo me visto y luzco”, concluyo la hija de Andrea del Boca.