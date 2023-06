Andrés Ciro Martínez y su cruce con la prensa tras su show en Cosquín Rock: “Fueron muy mala leche”

Andrés Ciro Martínez, ex líder de Los Piojos y actual frontman de Ciro y las Persas, fue uno de los artistas principales del Cosquín Rock 2023. Con una propuesta inédita para este festival, Ciro decidió montar un espectáculo con más de 40 músicos en escena para interpretar algunas de las versiones sinfónicas que grabó para su último disco Sueños.

Tras su presentación, el artista se volcó a sus redes sociales para mostrar su enojo contra algunos medios que criticaron su show.

"El comentario vino por esos medios q dicen ser de música y claramente no ven tu show y no registran que hubo 40 músicos (con la sinfónica) sobre el escenario versionando temas. Algo q nunca se hizo en el Cosquín. Y que es jugado xq muchas cosas pueden fallar con 30 min de armado", comenzó expresando.

"No fueron. No pueden no haber registrado al menos el esfuerzo y la apuesta a abrir en un festival un show con 33 invitados. Pero todo queda claro cuando, como tuiteó recién alguien, no saben ni el nombre del que canta. Y me ponen ‘Ciro’ entre comillas", agregó.

Luego de las repercusiones que se generaron, indagamos un poco más sobre lo sucedido durante una charla que mantuvimos con Andrés Ciro Martínez para MDZ Online.

- Estuve en el Festival Cosquín Rock y me pareció muy interesante la propuesta de llevar algo distinto, como te dijo Charly García, "llevar una orquesta al barro del Cosquín". Sinceramente, llevar una propuesta orquestal fue bastante jugada. A partir de ahí se armó un ida y vuelta con algunos medios, a vos algunas cosas no te gustaron y saliste a cruzarlos en tus redes sociales.

En realidad fueron dos medios. Uno que pasó absolutamente por arriba la propuesta sinfónica, sin ningún tipo de observación. Y después el otro diciendo que la gente se aburrió, algo absolutamente falso. Yo lo vi en la cara de la gente. Además solo fueron cinco temas en ese formato, es decir, veinte minutos sobre un show de una hora.

Pero hay algo que no se tiene en cuenta de lo que significa montar una propuesta de esta magnitud en un festival. Subimos cuarenta músicos sobre el escenario. Al principio José Palazzo (organizador del festival) me decía "estás loco, cómo vamos a hacer una cosa así, es un quilombo". De entrada, probar sonido en un festival con una banda con cinco tipos ya es un quilombo, imaginate cuarenta. Ciro y Los Persas en el Cosquín Rock.

Sin olvidarnos del esfuerzo de los músicos de la filarmónica que llegaron al predio a las cinco de la mañana para probar sonido. Y se pasaron todo el día en el predio de Cosquín, con condiciones de comodidad bastante escasas, lógicas de un festival. Y entonces que un tipo venga y diga eso, me pareció absolutamente mala leche e irresponsable. Hubo una apuesta de hacer algo distinto, algo que nunca se hizo en un Cosquín. Escuchar otras posibilidades de música.

Me pareció muy mala leche el comentario de ese periodista. Y después otro que pasó absolutamente todo por arriba, algo así como, bueno, volvieron a tocar Ciro con su habitual propuesta. Ni fue al show. Y bueno, siempre un sector de la prensa adulando a los mismos de siempre, los amigos de la prensa. Realmente me hinchó las pelotas. Abrí un poco la cabeza, hacé tu trabajo, referí lo que pasó aunque sea. No te digo que elogies nada, contá lo que pasó, hacé tu trabajo.

Y luego pasó algo increíble. Mientras yo compartía mi descargo en Twitter, en ese momento me escribe Charly García y me dice: "Que grande, hay que llevar una orquesta al barro del Cosquín". No lo podía creer, fue como una bendición que Charly justo me mandara ese mensaje en ese momento. Entonces lo agregué como cierre y quedó genial. Él sintetizó en una frase lo que fue esa puesta.

Recordemos que Ciro y Los Persas se estará presentando en Mendoza por partida doble. El próximo 7 de junio con un show en formato sinfónico en el Teatro Plaza y una presentación en su habitual ropaje rockero que se realizará el 9 de junio en el Arena Maipú.

Las entradas para la presentación sinfónica se podrán adquirir por el sitio entradaweb.com.ar. Por su parte, las localidades para su show híper enchufado se podrán conseguir en las próximas semanas por el sitio tuentrada.com.