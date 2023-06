Quién será la nueva Angelita que tomará el lugar de Andrea Taboada en LAM

Los últimos días vienen escandalosos para Los Ángeles de la Mañana (LAM), por el robo de tarjetas en uno de los camerines del estudio que puso el grito en el cielo de todo el medio y tras filtrarse la información de que dos angelitas abandonarán el ciclo a partir de julio. Este domingo, se reveló quién tomará el lugar de Andrea Taboada, una de las que dejará su lugar en el plantel. La otra “expulsada” es Estefi Berardi.

La nueva incorporación de LAM fue revelada en el programa de Twitch Siempre Primicias por Nacho Rodríguez. Se trata de Fernanda Iglesias, que en las últimas horas regresó de su viaje a España y quien con anterioridad ya había formado parte del programa de América. De esta manera, quedaron descartados algunos de los nombres que venían sonando en relación a las incorporaciones, Josefina Pouso, Cinthia Fernández, Viviana Colmenero, Coti Romero y Connie Ansaldi.

La periodista había emprendido una aventura a la península ibérica hace dos meses y, en La Tarde del 9, Tomi Dente confirmó que “ya está en el país”. En tanto, Ana Laura Román explicó: “Andrea es parte del equipo de producción, y sigue en ese grupo. La idea de Ángel era que se despidan el día 30 de junio”.

“No sé si se acuerdan del problema que tuvieron con Fernanda, que es la enemiga íntima de Andrea”, recordó la trabajadora, haciendo referencia al cachetazo que la primera le propinó a Taboada hace años en Nosotros a la mañana, sin olvidar los repetidos encontronazos que tuvieron lugar luego, justamente en LAM.

Por su parte, Fernanda no tuvo ningún problema en confirmar el dato en sus redes sociales, junto con una foto con su hijo en el aeropuerto de Ezeiza. Incluso, se atrevió a lanzar una broma sobre la situación y usó una historia en la que Ángel de Brito ponía a prueba su popularidad como angelita, con un 84% de aprobación por parte de los seguidores del presentador. “Los que votaron NO van a sufrir de frigidez el resto de su vida”, aventuró.

Cabe recordar que fue Ángel quien anunció oficialmente la salida de Estefi Berardi y Andrea Taboada a través de sus redes sociales, tras haberse filtrado la decisión de la producción. El conductor aclaró que se trataba de una medida ya tomada con anterioridad y que responde al recambio anual del elenco.

“Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas ANGELITAS. Era un secreto que íbamos a contar en LAM pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo”, escribió el periodista y agregó: “En julio se despiden Estefi Berardi y Andrea Taboada. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos”.

Ambas mujeres se expresaron acerca de la situación. “Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. Obviamente le agradezco a todos mis compañeros... Los voy a extrañar siempre”, indicó Andrea, mientras que Estefi comunicó: “Es cierto. Mi contrato es hasta diciembre pero mis planes cambiaron. La semana que viene comienzo a grabar un programa de cocina en canal 13 y no podía hacer las dos cosas. La verdad es que lo venimos charlando hace un tiempo con Ángel. Nadie me despidió. Siempre me trataron súper bien en Mandarina, la productora. Siempre me sentí súper cómoda”.