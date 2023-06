Estefi Berardi y Andrea Taboada hablaron en vivo sobre su desvinculación de LAM

La madrugada del sábado se conoció la noticia de la desvinculación de Estefi Berardi y Andrea Taboada de LAM (América TV). Las fuertes repercusiones de la inesperada noticia generaron que fuera el propio Ángel de Brito quien tuviera que salir a confirmar los rumores.

"Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas. Era un secreto que íbamos a contar en LAM pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo", comenzó expresando el conductor del ciclo de chimentos.

"En julio se despiden Estefi Berardi y Andrea Taboada. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos", anunció para finalizar sumando un emoji de un corazón.

Minutos antes, Taboada había compartido en sus redes sociales un duro descargo. "Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM", expresó Taboada en su cuenta de Instagram. "Obviamente le agradezco a todos mis compañeros... Los voy a extrañar siempre", finalizó.

Luego, fue el turno de Berardi. La joven panelista no se mostró sorprendida y aclaró que no la echaron, sino que su desvinculación ya estaba acordado de antemano. "Nadie me despidió. Siempre me trataron muy bien en Mandarina, la productora. Siempre me sentí muy cómoda. Esta oportunidad que me dio Ángel me cambió en todos los sentidos. Nunca tuve tantas propuestas como en estos años gracias a que él me puso en ese lugar", agregó.

Como era de esperarse, este lunes ambas se refirieron en pleno vivo de LAM sobre lo ocurrido. Primero habló Estefi. "En mi caso era algo que ya estaba super charlado. Lo de Andrea yo no lo sabía. Ángel siempre me entendió en ese sentido. Me pareció que era este el mejor momento para un recambio. Me voy re contenta. Es un programa que me cambió la vida. Estoy muy feliz de haber pasado por acá", expresó Berardi.

Por su parte, Taboada dio su parecer sobre lo sucedido. "Lo que escribí en mis redes fue lo que sentí y siento ahora. Estoy triste. Te agradezco a vos (por Ángel de Brito) porque fuiste de los que confió en mí desde un principio. Entiendo que son recambios. Obviamente me duele un montón".