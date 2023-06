Así están hoy las hijas de Soledad Villamil y Federico Olivera: tienen 22 y 17 años

En el año 2021, Soledad Villamil y Federico Olivera decidieron casarse, pero están juntos desde hace muchísimo más tiempo, más precisamente desde 1996. Juntos tienen dos hijas, Clara y Violeta, de 17 y 22 años respectivamente.



Si bien los actores tienen un bajísimo perfil, en las redes sociales suelen compartir fotos familiares, en las que siempre se destacan sus hijas, Violeta, de 22 años, y Clara, de 17, frutos de un amor que resiste al tiempo.



Tan grande es ese amor, que en el verano de 2021 Soledad Villamil y Federico Olivera decidieron que era momento de dar un paso muy importante. No lo necesitaban, pero creían que era un buen momento para hacerlo. Se casaron en San Antonio de Areco.

Soledad Villamil, Federico Olivera y sus hijas.



En aquel inolvidable día, tanto Violeta como Violeta como Clara se sacaron fotos saludando a sus padres por el día tan especial que estaban pasando y muy felices por la decisión que habían tomado.



Hace un tiempo, Soledad Villamil, en una entrevista, explicó las razones que los motivaron para casarse luego de 25 años en pareja y con dos hijas ya pasando la adolescencia. “Las explicaciones se las busqué después, pero en un principio se trató de un impulso”, contó la actriz.



“Fue algo muy íntimo. Elegimos casarnos en San Antonio de Areco porque nos encanta el lugar y porque fue una manera de, en medio de la pandemia, salir del encierro para tomar contacto con la naturaleza y curtir un día diferencia, un día de pic nic”, agregó Soledad Villamil.

Sobre cuáles son las claves de la pareja para superar cualquier factor asociado al paso del tiempo, la actriz dijo: “No podría decir cuál es la clave porque cada pareja debería descubrir la suya, pero en nuestro caso el secreto es divertirnos y pasarla bien”.



“El día que eso no pase, va a ser una señal de alarma y al mismo tiempo sabemos que ninguno es el dueño del otro. Hoy estamos juntos, mañana no sabemos. Somos personas independientes. No hay celos, pero sí un compromiso de amor que hoy está más fuerte que nunca”, añadió Soledad Villamil.

