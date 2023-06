Raúl Lavié tuvo que ser hospitalizado en América: estaba por grabar con Fer Dente

Raúl Lavié vivió una situación muy difícil mientras grababa su participación en Noche al Dente, el programa de Fer Dente por América TV. Todo se dio instantes antes de que saliera al aire el show, descompensándose en una inesperada e insólita situación.

Todo lo dieron a conocer al aire de LAM, ya que Raúl Lavié se estaba preparando para el programa de Fer Dente que venía a continuación en América. El reconocido cantante tuvo que ser asistido en el mismo canal por lo que pasó.

“Pasó algo hace un ratito acá en el canal con Lavié”, manifestó Ángel de Brito, poniendo un freno a otro tema que se venía hablando para dar esta primicia. “Se descompuso e iba a estar en el programa de (Fer) Dente para la semana que viene”, agregó.

“Estaba por grabar y se descompensó. Lo que me cuentan es que estaba tomando un té con jengibre y que fue algo de la presión, cosas que pasan. Vino la ambulancia, llegó enseguida, lo atendieron y creo que estaba un poquito mejor”, agregaron.

Según palabras del propio Raúl Lavié, sintió que "no podía respirar" antes de hacer la prueba. Fue una situación de absoluta alarma para todos, lo atendieron rápido y obviamente levantaron la grabación.

“Antes de grabar me tomé un tecito con miel, termino el tecito y quedó la miel abajo. Trago la miel y se fue para otro lado (señala la garganta) y me quitó la respiración. Resolvimos suspender la grabación y hacerlo en otra oportunidad”, dijo el reconocido cantante en los pasillos de América.

Raúl Lavié estaba por grabar para el programa de Fer Dente en América pero se descompensó.

Santiago Sposato, cronista de LAM, quiso saber bien cuál fue el el efecto que le causó la miel que había tomado. La situación ya de por sí suele suceder, aunque sorprendió y preocupó a muchos.