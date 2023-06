La Sparkling Big Band brilló en el Teatro Independencia

El Teatro Independencia se inundó de jazz y swing este viernes 16 de junio de la mano de la Sparkling Big Band, el grupo musical mendocino que lleva más de 15 años en los escenarios.

Más de 25 músicos se presentaron en el afamado teatro bajo la dirección de Juan Pablo Moltisanti. Las voces de Lorena Miranda, Valentina Gratón, Fernando Costábile y Alejandro Cohen hicieron emocionar y aplaudir a todos los presentes.

La Sparkling Big Band interpretó reconocidas canciones en la noche de este viernes. Créditos: Valentina Buttini.

El concierto comenzó cerca de las 22:15 hs con un tema instrumental para ir preparando al público para una velada sin igual. Luego, ingresaron los cantantes de la Sparkling Big Band, quienes se lucieron también con sus vestuarios y anticiparon que era una noche "con algunas sorpresas".

"Cry Me A River", "Feeling Good" "Fly Me To The Moon", fueron algunos de los clásicos del jazz que sonaron en el maravilloso espectáculo.

Uno de los momentos más importantes del concierto fue cuando invitaron a las tablas del Teatro Independencia a la conductora y cantante Clara Ceschin, que fue muy bien recibida por la audiencia.

La periodista interpretó dos temas, uno de ellos muy conocido tanto por su versión en inglés como en español: "Perhaps, Perhaps, Perhaps", o "Quizás, Quizás, Quizás".

Clara Ceschin se lució cantando en inglés junto a la banda mendocina. Créditos: Valentina Buttini.

Luego de casi dos horas llenas de música, el director hizo un breve paréntesis para presentar a cada integrante de la Sparkling Big Band y anunciar que el show se encontraba en su recta final.

Los últimos temas fueron a pedido del público. "Georgia on My Mind" y "Tu Vuo' Fa' Ll'americano" cerraron la mágica velada de este viernes en el Teatro Independencia.