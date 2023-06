El durísimo mensaje de Cande Lecce contra Mauro Icardi: "Me das pena"

Desde que Wanda Nara confirmó que ya estaba separada de Mauro Icardi, comenzaron a circular varios rumores sobre romances, amantes e historias no confirmadas. Una de ellas fue la supuesta relación clandestina entre el futbolista y la promotora Cande Lecce.



En medio de su mudanza a la Ciudad de Buenos Aires, la modelo y promotora publicó un tremendo mensaje que, inmediatamente, fue asociado a Mauro Icardi, algo que luego terminó confirmando.



“Me sacaste gran parte, me hiciste confiar y creerte y perdí. Fuiste un cobarde como todos decían, pero acá estamos, la ruleta giró y la suerte apareció. Vos y tu entorno es falso. Me das pena”, expresó.

El tremendo mensaje de Cande Lecce contra Mauro Icardi. Foto: @candelecce.



Fue el medio TN Show el que se comunicó con Cande Lecce para confirmar que efectivamente el lapidario mensaje iba dirigido a Mauro Icardi. En esa consulta, la promotora amplió su descargo.



“Siempre hablé con el corazón y con mi verdad. Jamás quise lastimar a nadie. Siempre con respeto, porque así me manejé siempre”, comentó Cande Lecce sobre su vínculo con Mauro Icardi.



Sobre su actualidad, contó que se estaba mudando y habló de las nuevas oportunidades laborales que se le presentaron. “Me mudé a Capital. Tengo algunas propuestas para trabajar, así que voy a aprovechar porque estoy sin trabajo por ahora”, reveló.

Cande Lecce, la amante de Mauro Icardi. Foto: @candelecce.



Por último, se refirió a algunas situaciones confusas e inquietantes que le tocaron vivir en las últimas semanas. “Fueron muy difíciles los primeros días y hoy recibí una llamada de un número muy raro. Y es lo único que voy a decir. Me llamaron del exterior y no le alcancé a atender. Creo que era Mauro Icardi o alguien que estaba con él”, contó.



“Creo que en algún momento vamos a tener alguna conversación. De lo legal ya veremos dónde se tenga que ver, pero internamente de lo que pasó tendremos que hablar”, concluyó Cande Lecce.