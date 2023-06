Primera baja en el programa de Pamela David: de quién se trata y el motivo de su renuncia

A dos meses de comenzar su nueva temporada, Desayuno Americano (América) ya tiene su primera baja. Se trata de Locho Loccisano, figura que venía en ascenso tras su paso por El Hotel de los Famosos (El Trece), pero que ya no está entre los integrantes del magazine de la mañana de Pamela David.

Desde sus historias de Instagram, Ángel de Brito dio la noticia sobre la baja de Locho Loccisano cuando sus seguidores le preguntaron por su ausencia en el ciclo de Pamela David. "No está más", respondió en un principio el líder de LAM (América) sin dar mayores detalles.

La respuesta de Ángel de Brito sobre Locho Loccisano. Foto: Instagram @angeldebritooki.

Sin embargo, luego Ángel Brito reprodujo lo que le dijo el propio Locho Loccisano sobre el motivo de su renuncia al envío de Pamela David. "Hace un tiempo el programa empezó a correrse a un costado más de actualidad, o sea, yo fui perdiendo mi lugar. Me ofrecieron hacer notas y yo realmente no podía. Así que nada, con la mejor de las ondas ya no más", argumentó el locutor.

El motivo por el que Locho Loccisano se bajó de Desayuno Americano. Foto: Instagram @angeldebritooki.

En las últimas semanas, Locho Loccisano se había propuesto como posible integrante del Bailando (América), pero durante una visita al programa de Pamela David, Marcelo Tinelli se había encargado de que no estaba en sus planes convocar al ahora ex Desayuno Americano.

Locho Loccisano en una de sus participaciones en Desayuno Americano. Foto: Captura TV.

"Estás muy canchero y ya te das por puesto en el programa y eso no va. Canchereás demasiado y eso ya la baja un poco. Perdón", le dijo categóricamente Tinelli a Loccisano, descartando su participación en el Bailando.