Fernanda Iglesias reconoció que quiere volver al país a dos meses de emigrar a España

A fines de 2022, Fernanda Iglesias anunció al aire en LAM que había decidido emigrar a España para probar un tiempo otro estilo de vida. “Es algo que siempre quise hacer”, explicó la angelita. Convencida, Fernanda armó las valijas, se despidió de su marido y de su hijo de 12 años en Ezeiza y partió a Europa junto a su hija Ema, de 18, quien la siguió en la aventura.

A dos meses de su llegada, Fernanda Iglesias consiguió trabajo en una inmobiliaria, disfruta de los hermosos paisajes y de la vida de Costa del Sol y en septiembre encarará un nuevo desafío: ser la encargada de prensa del Deportivo Argentino, un equipo de fútbol federado.

Sin embargo, en las últimas horas la periodista se sinceró en el programa que conduce Ángel de Brito y contó que todos los días piensa en sacar su pasaje de vuelta a la Argentina porque, como era de esperarse, a pesar de todas las cosas lindas que está experimentando, la distancia se le hace muy difícil.

“Extraño muchísimo. Estoy al borde de comprarme un pasaje y volver mañana", confesó Fer, en diálogo por videollamada con el ciclo de América desde la madrugada española luego de contar detalles de su nuevo trabajo en el rubro de bienes raíces.

La periodista se fue a España con Ema, su hija de 18 años. Instagram Fernanda Iglesias

“Ya extrañás también. Dijiste que extrañabas, que después el trabajo se vuelve rutinario", la pincharon desde el piso de LAM. "Sí, extraño, extraño mucho. Todo lo que ustedes me dijeron que me iba pasar, me está pasando. Extraño muchísimo a mi hijo”, dijo Iglesias.

Y agregó: “Hay gente que me vive preguntando en Instagram: '¿Extrañás a tu hijo?' Hijos de p..., ¡obvio que lo extraño, me estoy desgarrando de lo que lo extraño! No me pregunten más, por favor".

El caso particular de Fernanda Iglesias

Entonces, De Brito comentó que su caso resulta curioso y particular para el común de la gente. “Hay muchas familias que se van todas juntas, los chicos jóvenes se van solos a hacer sus familias, tu caso fue distinto", indicó el conductor, dado que Fernanda no se separó de su marido ni tampoco decidieron abrir la pareja, tan solo acordaron probar esta experiencia que ella se debía desde hace un tiempo.