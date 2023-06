La polémica opinión de Virginia Lago sobre Juan Darthes: "Era realmente..."

En el marco de la absolución de Juan Darthes en la causa por abuso sexual iniciada por la denuncia de Thelma Fardín, la actriz Virginia Lago se expresó al respecto y habló de su vínculo con el actor.



“Yo creo en la Justicia. Tuve muy buena relación y trabajé mucho en la tele con Juan. Era realmente un señor. Trabajamos en Mujercitas. Yo creo en la Justicia y no prejuzgo”, comentó la actriz en charla con Juan Etchegoyen por Mitre Live.



“Ahí hay gente que acusa y yo no sé nada, nada más que la Justicia es la que tiene que decidir”, sostuvo luego la actriz, quien prefirió no profundizar en cuanto a lo que piensa sobre el caso que sigue generando polémicas.

Juan Darthes. Foto: captura de TV.



En cuanto a su actual relación con Juan Darthes, la actriz de ATAV 2 explicó que hace mucho tiempo no lo ve y que el buen recuerdo que mantiene de él es producto de haber compartido trabajos.



“No estoy en contacto con Juan y no soy amiga de él. Trabajé con él y tuve muy buena relación”, aclaró Virginia Lago en la charla con el periodista Juan Etchegoyen, quien luego procedió a preguntarle qué pensaba de la actitud adoptada por Thelma Fardín.



“No sé que decirte porque cualquier cosa que te pueda decir en un ratito están hablando mal. Sólo ellos saben lo que pasó”, comentó Virginia Largo, sin querer meterse demasiado en el asunto, preservándose ante posibles críticas.

Juan Darthes y Virginia Lago. Foto: captura de TV.



Por último, remarcó que prefiere no meterse en la polémica y que lo que haya pasado es algo que deberá determinar la Justicia. Asimismo, cuestionó a quienes condenaron socialmente a Juan Darthes antes de tiempo.



“Que se arreglen entre ellos. Me alegro. Si es algo que no está bien, que la Justicia lo decida. Yo no puedo decir nada. Si vos juzgás sin saber, ¿cómo es eso? Está mal y es hablar por hablar”, concluyó la actriz.