Benjamín Vicuña confesó si sus relaciones con Pampita y La China Suárez fueron un fracaso o no

En una entrevista íntima con la televisión chilena, Benjamín Vicuña se sinceró y confesó si considera que sus relaciones amorosas con Pampita primero y con La China Suárez después terminaron siendo un fracaso o no.



Con Pampita, Benjamín Vicuña tuvo cuatro hijos: Beltrán, Benicio, Bautista y Blanca, quien falleció en el año 2012, a los seis años de edad. Por otra parte, con La China Suárez tuvo a Amancio y Magnolia.



“Es imposible hablar de fracasos cuando veo a mis hijos. Son el rostro del amor, de la pasión, del esfuerzo, de esas ganas de construir, de aferrarse a la vida, de seguir adelante, del amor”, comentó el actor chileno en diálogo con Martín Cárcamo, en el programa De tú a tú.

Benjamín Vicuña tuvo cuatro hijos con Pampita y dos con La China Suárez.



“Luego, sí, te atraviesas, dudas, sensaciones de arrepentimiento, de que las cosas pudieron haber sido de otra manera tal vez”, agregó luego Benjamín Vicuña sobre cómo se dieron esas historias con dos de las mujeres más bellas de la Argentina.



“Es un ejercicio melancólico que no sé si suma mucho más que para un ejercicio de madurez, de saber que las cosas se pueden mejorar. No creo que sea bueno quedarse con la sensación de fracaso o lo que no pudo ser o lo que fue”, consideró el actor chileno.



Asimismo, Benjamín Vicuña explicó que, de su parte, siempre puso todo para que ambas relaciones funcionaran. “Yo siento que luché por las dos relaciones, que aposté, que me la jugué. Sí tengo otras deudas, que tienen que ver con cosas de madurez, de momentos, de actitudes, de errores, de muchos errores”, aseguró.

Benjamín Vicuña habló de sus relaciones con Pampita y La China Suárez. Foto: @benjaminvicuna.ok.



“Sabemos que son parte de nuestras contradicciones, de nuestra naturaleza, de cagarla, de equivocarse. Por ahí a veces se aprende y otras, no. Pero en mi caso soy bastante humilde y soy ordenadito para eso y aprendo, y con lo que duele y quema, aprendo y no vuelvo a quemarme”, añadió el actor.



Por último, ante la consulta sobre si hizo algo que no volvería hacer en posibles relaciones, Benjamín Vicuña contestó: “No volvería a lastimar con alguna decisión o con alguna acción. Los años te van dando cada vez más empatía por el otro. A la hora de todo, de mirarse y de reencontrarse”.